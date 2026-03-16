Tunisie: Décès du journaliste Jamal Rayyan, l'une des voix historiques d'Al Jazeera

Le journaliste palestinien Jamal Rayyan, figure emblématique de la chaîne Al Jazeera et l'un des premiers présentateurs à apparaître sur son antenne lors de son lancement, est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé dimanche 15 mars 2026 la chaîne qatarie.

Considéré comme l'un des visages historiques de la chaîne d'information arabe basée à Doha, Jamal Rayyan a marqué plusieurs générations de téléspectateurs grâce à son professionnalisme et à son style sobre et rigoureux dans la présentation des journaux télévisés et des émissions d'actualité.

Présent dès les débuts de la chaîne en 1996, il faisait partie de la première équipe de journalistes ayant contribué à bâtir l'identité éditoriale d'Al Jazeera, devenue au fil des années l'un des médias les plus influents du monde arabe.

Tout au long de sa carrière, Jamal Rayyan s'est distingué par sa maîtrise du journalisme télévisé et son engagement en faveur d'une information professionnelle et crédible. Son parcours au sein d'Al Jazeera lui a valu une grande reconnaissance auprès du public et de ses pairs dans le monde des médias.

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L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions et hommages sur les réseaux sociaux et dans les milieux journalistiques, saluant la mémoire d'un professionnel qui aura profondément marqué l'histoire de la chaîne et du journalisme arabe contemporain.

Paix à son âme.