Tunisie: Les Etats-Unis pourraient de nouveau frapper l'île iranienne de Kharg 'pour le plaisir', dit Trump

15 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les Etats-Unis pourraient de nouveau frapper l'île iranienne de Kharg « pour le plaisir », ⁠a déclaré Donald Trump, ajoutant que les conditions d'un éventuel accord pour mettre fin au conflit n'étaient pas encore réunies bien que Téhéran y semble prêt selon lui, deux semaines après le début du conflit au Moyen-Orient.

Le président américain avait affirmé auparavant que les Etats-Unis avaient « totalement détruit » des cibles militaires sur l'île de Kharg.

L'Iran, dont 90% des exportations de pétrole partent des terminaux de l'île de Kharg, a pour sa part menacé de s'en prendre en représailles aux installations pétrolières des compagnies coopérant avec les Etats-Unis dans la région en cas d'attaque contre ses propres infrastructures d'hydrocarbures.

Donald Trump a également demandé aux pays qui importent du pétrole par le détroit ⁠d'Ormuz de sécuriser ce passage, en promettant l'aide de Washington.

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Il a dit espérer que plusieurs pays dont la France enverraient des navires de guerre pour sécuriser le détroit, par où transite en temps normal 20% du pétrole mondial.

Le conflit ne montre toujours aucun signe d'apaisement.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont dit dimanche avoir tiré des missiles et des drones contre des cibles à l'entité sioniste et trois bases militaires américaines dans la région.

L'armée sioniste a dit qu'elle interceptait des projectiles tirés en direction ⁠de l'Etat hébreu.

L'Arabie saoudite a dit avoir intercepté et détruit 10 drones à Ryad et dans l'est de son territoire.

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