Togo: Une nouvelle promotion de professionnels déployée dans les juridictions

15 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Face aux carences en personnel dans le secteur judiciaire, le ministère de la Justice s'apprête à déployer une nouvelle promotion de professionnels issus du Centre de Formation des Professions de Justice (CFPJ).

Après trois années de formation, ces nouveaux acteurs - magistrats, greffiers, secrétaires de Parquet et officiers de police judiciaire - rejoignent les juridictions nationales avec des compétences pratiques solides en droit.

Le ministre de la Justice Pacôme Adjourouvi, lui même avocat, a rappelé ses exigences : « La loi exige de vous le travail bien fait, l'impartialité, l'intégrité et une haute conscience professionnelle. »

Ce déploiement s'inscrit dans la dynamique de modernisation du système judiciaire, considéré comme un levier essentiel pour consolider l'État de droit et la démocratie.

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