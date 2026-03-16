Tunisie: Nouvelles mesures pour un système de santé accessible et équitable

La Tunisie nouvelle entreprend, depuis quelques années, de gigantesques efforts tous azimuts pour améliorer la situation dans les différents secteurs de la dynamique nationale, plus particulièrement celui de la santé où les autorités compétentes multiplient les annonces concernant la mise à niveau des conditions en faveur des citoyens.

En effet, dans une réponse aux interrogations des députés, rendue publique tout récemment sur le site de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministère de la Santé affirme avoir mis en œuvre bon nombre d'actions portant sur plusieurs régions du pays en vue d'y promouvoir l'infrastructure hospitalière, renforcer le cadre médical et paramédical et perfectionner les équipements dans plusieurs hôpitaux régionaux et locaux, l'objectif final étant de rapprocher les services de santé des citoyens tout en garantissant une meilleure qualité.

Ces actions touchent un grand nombre de gouvernorats dont ceux de Nabeul, de Kairouan, de Tataouine, de Kasserine, de Sidi Bouzid, de Tozeur et de Sfax, ce qui dénote le souci du département concerné d'assurer l'équité entre les régions quant à l'accès aux services de santé, à l'amélioration de la qualité des soins et à la continuité des services.

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Il faut dire que les Tunisiens ont hâte de voir se concrétiser le plan de développement pour la période 2026/2030 et qui mise sur une stratégie pour la réalisation de la numérisation (e-santé), de la télémédecine et de la modernisation des urgences afin de réduire les disparités régionales grâce, entre autres, à une hausse du budget sectoriel de l'ordre de 9%.

Il est utile de rappeler que pour espérer une réussite optimale desdits objectifs, il est impératif de mettre sur pied certaines réformes, notamment celles dites structurelles, à savoir la révision de la carte sanitaire, le renforcement des centres de santé de base, la consolidation de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et des vaccins.

Rappelons également qu'en Tunisie, le droit à la santé est un pilier fondamental des droits humains, inscrit dans la Constitution pour assurer dignité et accès aux soins sans discrimination, notamment pour les enfants.

Or, en dépit d'un accès assez valable aux soins de base, notre système continue à souffrir de certaines disparités régionales et des défis de gestion qu'il faut gérer au mieux, alors que la couverture sociale (Cnam) demeure un enjeu majeur et un inconvénient quant à la concrétisation de l'équité pour tous.

Les projets annoncés dans le cadre du plan de développement et qui s'inscrivent dans le budget 2026 sont donc de nature à obtenir un système de santé plus équitable, moderne et performant tout en essayant de garantir, également, un certain équilibre entre les secteurs public et privé en la matière.