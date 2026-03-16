Congo-Kinshasa: Le gouvernement provincial du Haut-Katanga assiste les familles des élèves tués dans un accident à Lubumbashi

16 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a apporté samedi 14 mars un soutien financier, dont le montant n'a pas été révélé, aux familles de deux élèves ayant tragiquement perdus la vie au cours d'un accident de la circulation. Un troisième élève a été grièvement blessé, lors de ce drame survenu mardi dernier devant l'école primaire Hodari 2 dans la commune Rwashi à Lubumbashi.

Le drame est survenu mardi 10 mars à l'heure de sortie des classes. Le directeur adjoint et conseiller pédagogique de l'école primaire Hodari 2 raconte qu'un chauffeur au volant d'un véhicule de marque Harrier, roulant à vive allure, a violemment percuté trois élèves devant l'école.

Deux sont morts sur place et un autre est grièvement blessés. Parmi les victimes, deux enfants d'une même famille, l'un de 3eme primaire a rendu l'âme sur le champ et l'autre de première année primaire, âgé de 6 ans, a été blessé grièvement et hospitalisé. Sa prise en charge médicale est assurée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga.

La troisième victime, issue d'une autre famille et également de première année, a succombé sur le champ à la suite de cet accident.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chauffeur auteur de ce drame a tenté de prendre le large mais il a été appréhendé avec l'aide de motocyclistes qui l'ont pourchassé, indique le directeur adjoint de cette école. Le dossier est entre les mains de la justice.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.