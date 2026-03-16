Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

L'express lance une nouvelle intitulée «Parlement citoyen - Readers Question Time». Fidèle à sa tradition de journalisme engagé dans la promotion du débat public, le journal souhaite ainsi renouer avec une pratique essentielle : permettre à ses lecteurs d'interpeller directement les élus à traverrubriques ses colonnes.

Chaque mardi, l'express publiera des questions envoyées par des lecteurs sur des sujets d'intérêt public. La rédaction sélectionnera les interrogations les plus pertinentes et les adressera aux élus concernés. Ces derniers seront invités à y répondre publiquement dans les pages du journal. Ils pourront choisir de répondre... ou de garder le silence. Les lecteurs, eux, jugeront.

Dans un second temps, l'express envisage d'aller plus loin en constituant un véritable «Parlement des lecteurs», composé d'un panel de volontaires. Tirés au sort ou sélectionnés, ces lecteurs pourront régulièrement poser des questions aux décideurs sur les grands enjeux du pays.

L'ambition est simple : faire de ce rendez-vous un véritable Question Time citoyen, hébergé dans les pages de votre journal.

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Voici quelques questions sélectionnées cette semaine.

Geordie Magon :

«Pourquoi Moody's et les autres agences de notation ne s'interrogentelles pas sur les largesses de ceux au pouvoir et des nominés qui gravitent autour du pouvoir, qui prennent des Golden Handshakes à chaque changement de place lors des récitals de chaises musicales ?»

Sam Motou :

«Ena de deklarasion finn fer kont de minis a la FCC de la part sertin A.L et A.M a la FCC, enn pou zafer miner finn gagn NHDC dan Choisy bor lamer, enn lot pou tender lor Blue Economy. Kan FCC pou appel zot pou pran zot lanket under warning ?»

Thierry Verte :

«En 2011, la Truth and Justice Commission a remis au gouvernement Ramgoolam, un rapport détaillé sur les injustices historiques liées à l'esclavage, à l'engagisme et aux spoliations foncières, accompagné de nombreuses recommandations.

Quinze ans après la publication de ce rapport qui a coûté 60 millions aux contribuables, le gouvernement peut-il indiquer clairement quelles recommandations ont été mises en oeuvre, lesquelles ne l'ont pas été, et pour quelles raisons ?»

«Le gouvernement prévoit-il l'émission d'une nouvelle série de billets de banque à Maurice et, dans ce cadre, serait-il prêt à consulter la population afin de déterminer si les futurs billets devraient continuer à représenter des personnalités politiques ou plutôt des symboles nationaux, reflétant la culture, l'histoire et la biodiversité de l'île ?»

«Alors que de plus en plus de propriétés parmi les plus recherchées sont achetées par des étrangers fortunés, le gouvernement peut-il garantir que cette ouverture du marché immobilier ne se fait pas au détriment des Mauriciens, qui voient les prix et l'accès aux meilleures terres de leur propre pays devenir de plus en plus difficiles ?»

Iskcon Padayatra Mauritius :

«Kan pou retir redevance MBC lor bill CEB, promes elektoral ?»

Vinod Fullee :

"Why the rotten government is refusing to order an enquiry on the fake and false permits of the 4 stone crushers of the village of Fond-du-Sac in the North?

Minister Woochit is the owner of Eastern Stone Crusher with millions of loans from the banks."