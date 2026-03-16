Seychelles: Nicholas Prea pressenti pour être l'ambassadeur des Seychelles à Maurice

15 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Villen Anganan

C'est l'ancien speaker de l'Assemblée nationale des Seychelles, Nicholas Prea (photo), qui devrait occuper le poste du tout premier ambassadeur du président Patrick Herminie à Maurice, suivant la mise en place d'une ambassade à Maurice, la première depuis l'indépendance du pays.

Son nom figure parmi les six nominés annoncés officiellement en janvier dernier par le président Herminie et approuvés par l'Assemblée nationale seychelloise. Outre Nicholas Prea, les autres noms mentionnés sont ceux de Terry Romain, Jacqueline Moustache-Belle, André Pool et le chanteur Patrick Victor.

La nomination de Nicholas Prea, si elle obtient l'agrément du gouvernement mauricien, donnera une nouvelle dimension aux relations diplomatiques entre les deux îles. Celles-ci se sont déjà renforcées avec la visite d'État du président des Seychelles la semaine dernière et l'engagement de part et d'autre pour développer les avenues de coopération entre Maurice et Seychelles.

L'ouverture d'une ambassade, assortie de tous les services diplomatiques à Maurice, constituera une première étape à la consolidation des relations économiques et commerciales entre les deux îles.

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De son côté, le gouvernement mauricien a désigné un consul honoraire aux Seychelles en la personne de Steve Khambatta, ressortissant seychellois et homme d'affaires.

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