Ile Maurice: Un an après un drame, la profession renforce la sécurité

Près d'un an après la tragédie qui a coûté la vie à un jeune employé d'une compagnie de plongée sous-marine dans un hôtel du nord du pays, les professionnels du secteur souhaitent tirer les leçons de cet accident et renforcer la culture de sécurité dans l'industrie. Le 20 mars marquera en effet le premier anniversaire de ce drame survenu alors que la victime remplissait un compresseur, lorsque l'explosion fatale s'est produite.

Dans cette optique, la Mauritius Scuba Diving Association (MSDA), sous l'impulsion de ses membres à l'instar d'Hugues Vitry, a organisé récemment une formation technique spécialisée destinée aux centres de plongée au Gymnase de Phoenix. Animée par des formateurs venus de France, cette session d'une journée avait pour objectif de sensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques et de prévenir de futurs accidents.

Hugues Vitry, membre de la Mauritius Scuba Diving Association, souligne l'importance de renforcer la formation et les inspections des bouteilles de plongée.

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Selon les spécialistes, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine d'une explosion de bouteille de plongée. L'un des risques majeurs demeure le mauvais entretien des équipements. Les bouteilles, souvent utilisées en milieu marin, sont exposées à l'eau salée, ce qui peut accélérer la corrosion. «Ces bouteilles partent dans l'eau salée et elles sont en acier. Si de l'eau s'infiltre à l'intérieur et que les contrôles nécessaires ne sont pas effectués à temps, la rouille peut s'installer. Avec la pression interne, cela peut transformer la bouteille en véritable bombe», explique Hugues Vitry.

Dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Afrique du Sud, en Australie ou encore au Japon, les centres de plongée doivent se conformer à des procédures strictes. Des inspections visuelles sont réalisées chaque année afin de détecter toute trace de corrosion ou d'infiltration d'eau. Ces contrôles permettent d'intervenir rapidement pour nettoyer ou réparer l'équipement et réduire considérablement les risques d'accident.

À Maurice, bien qu'une réglementation existe, les professionnels estiment qu'elle reste parfois imprécise ou mal interprétée. Les contenants sous pression doivent en principe être testés tous les deux ans pour les gaz corrosifs et tous les cinq ans pour les gaz non corrosifs. Toutefois, les inspections visuelles régulières ne sont pas systématiques.

La formation organisée par la MSDA visait justement à combler ce manque. Les experts français ont partagé leur savoir-faire et formé des professionnels locaux aux techniques d'inspection, de nettoyage, de filtrage et de tests des bouteilles. Des démonstrations pratiques ont également été réalisées, notamment sur le démontage sécurisé des bouteilles. «Certaines explosions sont survenues parce que des bouteilles ont été démontées alors qu'elles étaient encore sous pression», souligne Hugues Vitry.

Des professionnels de la plongée venus de Maurice et de Rodrigues ont participé à une formation et ont obtenu un certificat à l'image d'Anoushka Morinière.

Au total, 23 spécialistes techniques venus de Maurice et de Rodrigues ont suivi cette formation, aux côtés de deux Enforcement Officers du ministère du Tourisme ainsi que d'une ONG. L'objectif est désormais de former des formateurs afin de permettre au pays de développer à terme sa propre certification en matière d'inspection des bouteilles de plongée. Toutefois, Hugues Vitry déplore que le département Health and Safety n'ait pas répondu à ses sollicitations pour participer à cette formation, malgré l'invitation qui lui avait été adressée.

Le ministère du Tourisme a apporté son soutien à cette initiative. Son directeur, Ashwin Seetaram, souligne que la sécurité dans les activités de plongée est essentielle pour préserver l'image de Maurice sur la scène internationale. Car au-delà de l'équipement, c'est bien la sécurité des travailleurs et des plongeurs qui est en jeu. Pour les professionnels du secteur, instaurer une véritable culture de sécurité demeure aujourd'hui une priorité pour l'ensemble de l'industrie. À noter que la remise des certificats s'est faite le vendredi 13 mars à l'Ébène House.