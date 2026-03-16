Ile Maurice: Formule 1 - Andrea Kimi Antonelli devient le plus jeune «poleman» de l'histoire

Andrea Kimi Antonelli devient le plus jeune «poleman» de l'histoireÀ seulement 19 ans, Andrea Kimi Antonelli vient de franchir une étape majeure dans sa jeune carrière en Formule 1. Le pilote italien a marqué l'actualité du sport automobile ce week-end en réalisant une performance historique lors des qualifications du Grand Prix de Chine, disputé sur le circuit de Shanghai. Au volant de sa Mercedes, le prodige transalpin a signé le meilleur temps et s'est offert la pole position, devenant ainsi le plus jeune poleman de l'histoire de la discipline.

Avec un tour bouclé en 1'32'064, Antonelli a devancé son coéquipier George Russell et confirmé l'excellente forme de l'écurie allemande, qui monopolisera la première ligne sur la grille de départ. Cette performance a également une dimension symbolique : le jeune Italien efface des tablettes un record qui appartenait depuis 2008 à Sebastian Vettel, longtemps considéré comme l'un des plus précoces talents de la F1.

L'exploit d'Antonelli a rapidement suscité de nombreuses réactions dans le paddock. Parmi elles, celle de Lewis Hamilton, figure emblématique de Mercedes durant plus d'une décennie. Le Britannique n'a pas hésité à saluer la maturité et la vitesse du jeune pilote, estimant que cette pole position pourrait n'être que le début d'une carrière promise à un grand avenir.

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Cette performance n'arrive pas totalement par surprise pour les observateurs attentifs. Depuis plusieurs années, Antonelli est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la nouvelle génération. Formé très tôt dans la filière Mercedes, il s'est illustré dans les catégories juniors en dominant plusieurs championnats, notamment en karting et en Formule 4. Sa progression rapide lui a ouvert les portes de la Formule 1 à un âge particulièrement précoce, preuve de la confiance que lui accorde son écurie.

Au-delà du record, cette pole position représente surtout une confirmation : Antonelli possède déjà les qualités pour rivaliser avec les meilleurs pilotes du plateau. Reste désormais l'étape la plus importante. Lors du Grand Prix, le jeune Italien tentera de transformer cette position idéale en première victoire en Formule 1. Une réussite qui viendrait encore renforcer l'impression qu'une nouvelle étoile est en train de naître dans le paddock.