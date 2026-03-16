Gabon: Drame du Lycée Léon Mba - L'urgence d'un débat sur la santé mentale

analyse

Le mardi 10 mars 2026 restera une date sombre pour notre système éducatif. En se jetant d'une passerelle sous les yeux de sa mère et de ses camarades, Mac Steven Mombo Kombila, élève en classe de 1ère au Lycée National Léon Mba, n'a pas seulement mis fin à ses jours. Il a brisé le miroir de nos dénis collectifs.

Alors que les premiers échos médiatiques se focalisent sur l'enquête pour stupéfiants qui visait le jeune homme, il est temps de poser la question que nous fuyons tous : pourquoi nos enfants préfèrent-ils mourir plutôt que de grandir dans notre société ?

Au-delà du fait divers : la question de la santé mentale de nos enfants

Il est facile, trop facile, de pointer du doigt les stupéfiants. En réalité la drogue est un symptôme, pas la cause. Car soyons clairs : aucune drogue, en soi, ne pousse au suicide. La drogue, l'alcool, la violence ou les comportements déviants ne sont que les béquilles tragiques d'une santé mentale en ruine.

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Le mécanisme du suicide chez le jeune est complexe. Ce n'est pas un choix de "lâcheté", c'est une impasse cognitive. Imaginez une douleur psychique si intense que le cerveau finit par croire que la seule issue pour stopper la souffrance est de cesser d'exister.

Ce passage à l'acte est souvent l'aboutissement d'un processus :

1. Le terrain : Précarité familiale, manque de perspectives, oisiveté.

2. Les facteurs aggravants : Harcèlement scolaire, violences, pression de réussir malgré tout.

3. Le déclencheur : Ici, une procédure disciplinaire ou judiciaire qui devient la "goutte d'eau" pour un esprit déjà saturé de stress et de honte.

Une société malade de son silence

Une société dont les enfants se donnent la mort est une société qui a échoué à offrir un horizon à sa propre progéniture. Entre le chômage qui guette, l'absence de loisirs épanouissants et la dégradation des liens sociaux, nos jeunes sont en perte totale de repères.

La santé mentale au Gabon ne doit plus être un tabou ou un sujet de plaisanterie. C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie. Quand cet équilibre est rompu par la dépression ou l'anxiété chronique, l'enfant ne "fait pas des caprices", il est en danger de mort.

Apprendre à lire le silence : les signes d'alerte

Parce que ce drame ne doit pas se répéter, nous devons apprendre à détecter les signaux d'une santé mentale qui vacille. Le mal-être chez l'adolescent prend souvent des formes trompeuses :

· Le changement brusque de comportement : Isolement soudain ou agressivité inhabituelle.

· Le désinvestissement : Chute des notes ou abandon des loisirs.

· Les troubles physiques : Insomnies répétées ou fatigue chronique.

· Les conduites à risque : Consommation de produits ou provocations (appels au secours déguisés).

· Les propos sur la mort : Même dits sur le ton de la boutade, ils doivent être pris au sérieux.

Un appel à la responsabilité collective

Le cas de Mac Steven n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Au moment où vous lisez ces lignes, combien d'élèves au Lycée Léon Mba, ou dans les établissements de l'intérieur du pays vivent un mal-être silencieux ? Combien luttent en silence contre des pensées suicidaires ?

Nous interpellons directement :

· Le Ministère de l'Éducation Nationale : À quand de véritables psychologues scolaires, formés et accessibles, dans chaque grand établissement ?

· Le Ministère de la Santé : À quand une campagne nationale de sensibilisation et de déstigmatisation de la dépression chez les jeunes ?

· Les Parents et Éducateurs : Apprenons à écouter le mal-être derrière l'insolence ou le repli sur soi de nos enfants.

Aucun enfant ne vient au monde avec l'envie de mourir

Personne ne naît avec le désir de s'éteindre. L'instinct de survie est ce qu'il y a de plus ancré en l'être humain, d'autant plus chez un jeune à l'aube de sa vie. Si un adolescent en vient à envisager le suicide, c'est que la pression du monde extérieur a fini par écraser sa structure intérieure. Le mécanisme est celui d'une asphyxie émotionnelle : quand le stress chronique, la honte (ici liée à une accusation publique) et le sentiment d'isolement deviennent plus lourds que l'espoir, le cerveau bascule.

Il ne s'agit pas d'un manque de courage, mais d'une rupture des mécanismes de défense. Un enfant qui souffre ne cherche pas forcément la mort, il cherche la fin d'une douleur qu'il ne sait plus nommer. En ignorant les signes de détresse psychologique -- le retrait, l'agressivité soudaine ou la consommation de produits -- pour ne voir que la "faute" ou le "crime", nous condamnons nos enfants à s'enfermer dans une solitude fatale. Sensibiliser à la santé mentale, c'est redonner à nos jeunes le droit de dire "je ne vais pas bien" avant que le silence ne devienne définitif.

Conclusion : Pour un débat national

Nous ne pouvons plus nous contenter de déplorer des décès au journal télévisé, à la radio et sur les réseaux sociaux. Le Gabon a besoin d'un Débat National sur la Santé Mentale des Jeunes. Nous devons redéfinir quel type de citoyens nous voulons voir demain. Et tout mettre en oeuvre pour qu'ils puissent éclore et s'épanouir pleinement.

Si nous continuons à ne voir que "le problème des drogues" sans traiter le "pourquoi" de cette consommation, ou encore les " violences scolaires" sans traiter le pourquoi de ces comportements, nous continuerons à enterrer nos enfants.

La mort de ce jeune lycéen doit être le signal d'un sursaut patriotique pour la vie. Parce que chaque vie compte. Et chaque enfant mérite d'être entendu avant qu'il ne soit trop tard...