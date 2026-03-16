Ile Maurice: Chagos, sécurité et économie au coeur des débats

Après une pause de près de trois mois, l'Assemblée nationale reprend ses travaux ce mardi 17 mars. Cette rentrée parlementaire s'annonce particulièrement chargée, avec plusieurs dossiers sensibles à l'ordre du jour et une longue série de questions adressées au Premier ministre (PM) et aux membres du gouvernement. Comme le veut la tradition, la séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition. Cette question urgente, posée directement au gouvernement, constitue souvent l'un des moments les plus suivis de la séance parlementaire.

La PNQ sera suivie de la Prime Minister's Question Time (PMQT), durant laquelle environ 25 questions seront adressées au Premier ministre, Navin Ramgoolam, par les députés de la majorité comme de l'opposition. Après cette séquence, l'Assemblée passera à la Minister's Question Time, avec environ 45 questions inscrites à l'agenda, visant différents ministres sur des dossiers économiques, sociaux, diplomatiques ou encore sécuritaires.

Des questions sensibles au Premier ministre

La séance de PMQT devrait couvrir un large éventail de sujets, allant de l'économie nationale aux questions de sécurité, en passant par les relations internationales et certains dossiers d'actualité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les interrogations attendues figure celle du député Ram Etwareea, qui compte demander au PM des explications concernant le retard dans la ratification du traité sur l'archipel des Chagos signé en mai 2025. Il souhaite notamment savoir quelles pourraient être les conséquences de ce retard sur le déficit budgétaire et la balance des paiements, dans la mesure où les Rs 10 milliards prévus dans le Budget 2025-2026 n'ont pas encore été déboursés. Une question similaire sera également posée par le député Manoj Seeburn.

La question du maintien de l'ordre et de l'équipement de la police devrait également être abordée. Le député de l'opposition Adrien Duval interrogera le PM sur l'état d'avancement du projet visant à équiper les officiers de la Mauritius Police Force de tasers et de caméras corporelles.

Il demandera également si l'installation de caméras embarquées dans les véhicules de police est à l'étude. Dans la foulée, il reviendra sur les incidents survenus le 25 janvier à la plage publique de Palmar, sollicitant des détails sur l'intervention policière, le nombre de personnes présentes et arrêtées, ainsi que les mesures envisagées pour renforcer le maintien de l'ordre sur les plages publiques.

Le député Dr Farhad Aumeer entend, pour sa part, questionner le PM sur la consommation et le trafic de drogues synthétiques à Maurice. Il souhaite obtenir des informations sur le nombre de consommateurs arrêtés au cours des dix-huit derniers mois, les régions où la consommation est la plus élevée, ainsi que le nombre de trafiquants interpellés. Il demandera également combien de laboratoires clandestins de drogues synthétiques ont été identifiés, perquisitionnés et démantelés durant cette période.

Toujours au chapitre des stupéfiants, le député Nitish Beejan interrogera le chef du gouvernement sur l'état d'avancement d'une enquête liée à une affaire de drogue impliquant un individu identifié comme N.K., demandant des précisions auprès du Commissaire de police sur les développements de cette enquête.

La situation à Rodrigues sera évoquée par le député Jacques Edouard, qui s'intéressera aux projets liés à l'eau dans l'île. Il souhaite savoir quel montant d'assistance financière a été sollicité par la Rodrigues Regional Assembly auprès de la Mauritius Investment Corporation, combien a été approuvé et déboursé à ce jour, et quand le solde restant pourrait être versé.

La Mauritius Investment Corporation intéressera également Roshan Jhummun. Il prévoit d'interroger le Premier ministre sur les investissements réalisés par cet organisme auprès des Independent Power Producers. Il souhaite connaître le montant des fonds investis ou avancés par cette institution, y compris via des sociétés affiliées ou des groupes holding.

La situation géopolitique internationale devrait aussi occuper une place importante dans les échanges parlementaires. Roshan Jhummun veut savoir quels plans de contingence le gouvernement envisage face aux répercussions économiques potentielles de la guerre au Moyen-Orient. Dans le même ordre d'idées, la députée Rubna Daureeawo demandera au PM quelles mesures le gouvernement envisage pour faire face à la hausse du coût de la vie, notamment l'augmentation des prix des produits alimentaires et des produits de première nécessité.

La gestion des ressources marines dans la région du plateau des Mascareignes sera aussi abordée. Le député Khushal Lobine demandera au PM si la question du Joint Management Area avec les Seychelles a été discutée lors de la récente visite officielle du président seychellois à Maurice.

La députée Anabelle Savabaddy, pour sa part, souhaite obtenir des informations concernant les missions à l'étranger effectuées par le Directeur de l'Audit au cours des deux dernières années. Elle demandera notamment le nombre de missions réalisées, leur coût total ainsi que les bénéfices ou résultats obtenus pour le pays.

Quant au député indépendant Franco Quirin, il cherche à obtenir des informations concernant la participation mauricienne à l'International Casino Exhibition organisée à Barcelone en janvier 2026. Il demandera les noms des officiers qui ont participé à cet événement, le coût des billets d'avion et des indemnités journalières, et les retombées pour Maurice.

Les ministres également appelés à répondre

Après les questions adressées au Premier ministre, la séance se poursuivra avec les questions aux ministres, posées par les députés.

Le député de Rodrigues Francisco François interrogera le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, sur les mesures diplomatiques prises par le gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens mauriciens et de la diaspora dans les régions touchées par le conflit au Moyen-Orient.

Adrien Duval questionnera le ministre du Tourisme, Richard Duval, au sujet du licenciement, de la réintégration et de la suspension du président de la Mauritius Tourism Authority, demandant si une enquête a été ouverte et quelles en sont les conclusions.

La question du naufrage du MV Wakashio sera soulevée par Tony Apollon, qui demandera au ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, où en est le processus d'indemnisation des victimes. L'élu souhaite également connaître les prochaines étapes si le gouvernement refuse la compensation proposée par la juridiction internationale.

Franco Quirin interrogera le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, sur l'enseignement du Kreol Morisien dans les écoles secondaires. Le parlementaire demander a combien d'établissements offrent cette matière dès la Grade 7, combien d'enseignants sont enregistrés et si certains élèves ont passé des examens sans professeur désigné.

Le même ministre aura aussi une question d'Anabelle Savabaddy. Cette dernière l'interpellera sur la situation des enfants autistes qui n'ont pas pu commencer l'année scolaire 2026 à temps dans certaines écoles relevant de la Special Education Needs Authority.

Le député Kaviraj Rookny, pour sa part, questionnera la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, sur les retards dans le traitement des demandes de licences pour les Global Business Companies. La question de l'approvisionnement énergétique sera également abordée.

Le député Ehsan Juman demandera au ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, des informations sur les stocks de carburants et de gaz, les prochaines livraisons prévues ainsi que les mesures envisagées pour prévenir toute pénurie en cas de perturbation des routes maritimes.

Le ministre du Logement et des Terres, Shakeel Mohamed, sera, lui, interrogé par Farhad Aumeer concernant la liste des opérateurs autorisés pour l'organisation du pèlerinage de l'Umrah, selon les registres de l'Islamic Cultural Centre.

La question des cartes de pêcheurs sera soulevée par Kaviraj Rookny, qui demandera combien de demandes ont été reçues au cours de la dernière année, combien sont encore en attente et quand les candidats seront convoqués pour les tests de natation requis.

La sécurité dans le Metro Express sera aussi discutée. Franco Quirin demandera au ministre du Transport terrestre, Osman Mahomed, quelles mesures sont envisagées pour renforcer la sécurité autour des stations et à bord des wagons.

Enfin, Ehsan Juman interrogera la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, sur la situation des enfants placés dans les hôpitaux publics par la Child Development Unit, notamment ceux qui ne présentent pas de problèmes de santé mais qui restent hospitalisés et manquent leurs cours.

Outre ces échanges parlementaires, la séance verra également la présentation d'un projet de loi, The Optical Council (Amendment) Bill. Un autre texte législatif, The Law Reform Commission Bill, figure également à l'agenda et sera soumis aux débats des députés avant une éventuelle adoption par l'Assemblée nationale.