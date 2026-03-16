Ile Maurice: Un motocycliste désorienté arrêté en possession de drogue synthétique

Lors d'une patrouille de routine sur la route de Legrand Branch Road, à Grand-Bois, des policiers ont remarqué, dans l'après-midi du samedi 14 mars, une moto qui zigzaguait dangereusement avant de déboucher sur la voie principale en direction de Nouvelle France.

Sommé de s'arrêter, le motocycliste, âgé de 20 ans a obtempéré mais, à peine descendu de sa moto, il peine à tenir sur ses jambes. Les yeux injectés de sang, le regard vague, il présente tous les signes d'une personne sous l'emprise de stupéfiants. Il aurait même reconnu avoir consommé de la drogue synthétique, suppliant les policiers de l'épargner.

Conduit au poste de police de Grand-Bois, il a accepté d'être fouillé. Les agents découvrent alors un morceau de ruban adhésif noir contenant sept emballages de papier aluminium refermant une quantité de matière végétale suspectée d'être de la drogue synthétique. A la pesée ultérieurement au bureau de l'ADSU de Rose-Belle : 0,95 gramme.

Mis en garde en créole et informé de ses droits constitutionnels, le suspect aurait déclaré que la substance était pour son propre usage. Une perquisition à son domicile de Nouvelle-France n'a révélé aucun élément incriminant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le jeune homme, sans emploi fixe, a finalement été relâché après avoir recouvré ses esprits, sur instruction d'un ACP. Les scellés ont été déposés au quartier général de l'ADSU. Une enquête est en cours.