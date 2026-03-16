Ile Maurice: Pioneer Square sur les traces de Good Council et Meridius

Fort de son excellente première saison l'année dernière, ponctuée par deux victoires classiques - Good Council (Maiden) et Meridius (Coupe d'Or) et une honorable deuxième place au classement des écuries -, Arveen Nagadoo compte bien poursuivre sur sa lancée en 2026. À cet effet, le jeune entraîneur n'a pas hésité à se donner les moyens pour faire face à la concurrence des armadas des écuries Foo Kune et Gujadhur et il a largement consolidé son effectif durant l'intersaison avec l'acquisition de pas moins de 18 nouvelles unités. Dans ce lot, il y a plusieurs chevaux valables, mais celui qui monopolise l'attention est certainement sa dernière acquisition en date : Pioneer Square.

Âgé de cinq ans, Pioneer Square est un produit de l'étalon Querari et de la jument Spring in Seattle. Coursier régulier, il compte trois victoires (1600m à 1900m) et huit placés en 12 sorties en Afrique du Sud. Doté d'une belle vélocité, il demeure un excellent frontrunner et il devrait se sentir très à l'aise sur l'hippodrome du Champ-de-Mars.

Il est bon de faire ressortir qu'après avoir goûté à l'ivresse de deux victoires classiques l'an dernier, Arveen Nagadoo cherchait absolument un coursier de calibre, susceptible de porter haut les couleurs de son établissement dans les grands rendez-vous cette saison. Il paraît qu'il avait initialement des visées sur le protégé de Justin Snaith, Legal Counsel, mais ce dernier était «inaccessible» surtout après sa belle deuxième place derrière See It Again dans le Cape Town Met en janvier dernier. C'est ainsi qu'il a porté son choix sur Pioneer Square. Selon nos sources en Afrique du Sud, il a dû casser sa tirelire pour récupérer ce cheval du yard de l'entraîneur Candice Dawson.

À la fin de sa carrière, Pioneer Square détenait un rating de 101 et il avait accumulé 397 000 rands en termes de gains. On notera qu'il a été rapporté en quelques occasions qu'il faisait des bruits respiratoires à l'issue de ses courses, mais visiblement cela n'est pas très préoccupant, compte tenu des investissements consentis par son nouvel entourage.

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Même s'il n'a pas rivalisé avec l'élite dans son pays natal, Pioneer Square donne l'impression d'être un progressive sort qui peut certainement franchir un palier supplémentaire. Son potentiel est indéniable et sa vélocité pourrait éventuellement se révéler être un véritable atout au Champ-de-Mars.