Ile Maurice: L'organisateur Avinash Luchoo arrêté, le concert sera-t-il maintenu

C'est une descente qu'a menée la Financial Crimes Commission (FCC) le 5 mars dernier, principalement à Goodlands. Des bijoux, trois valises remplies d'argent liquide, des voitures de luxe, des bouteilles de whisky, du bois de santal et même un bateau - autant d'éléments saisis lors de cette vaste opération. Deux personnes ont été arrêtées en vertu des articles 36 et 37 de la FCC Act, pour des faits présumés de blanchiment d'argent, dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau supposé de trafic de drogue et de blanchiment. Parmi les personnes interpellées figure Avinash Luchoo, plus connu sous le surnom de «Poum». Un nom qui, au-delà des cercles judiciaires, résonne également dans le monde de l'événementiel musical mauricien : il est en effet l'un des organisateurs de JalsaLavini, un concert local très attendu, dont la première édition est programmée pour le samedi 9 mai.

Depuis décembre 2025, d'imposants panneaux d'affichage disséminés aux quatre coins de l'île attisaient la curiosité des Mauriciens. Une seule inscription dominait : JalsaLavini. Sans détails, sans affiche d'artistes, le mystère était savamment entretenu, alimentant les spéculations sur les réseaux sociaux. L'annonce officielle a finalement levé le voile : JalsaLavini 2026 se présente comme «enn manifestasion mizikal 100% lokal», portée par un message fort - «Vinn sov nou kiltir lamizik ansam». Prévu au parking du stade Anjalay Coopen à Mapou à partir de 19 heures, l'événement promet un grand plateau live célébrant la richesse musicale mauricienne - séga, seggae, musique orientale et musique engagée. Près d'une vingtaine d'artistes locaux sont annoncés, dont Ras Natty Baby, Linzy Bacbotte, Laura Beg, Denis Fricot et bien d'autres figures de la scène nationale.

L'arrestation de «Poum» par la FCC a immédiatement semé l'inquiétude parmi les détenteurs de billets et les amateurs de musique locale. Sur les réseaux sociaux, la question est sur toutes les lèvres : le concert aura-t-il bien lieu le 9 mai ?

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Nous avons contacté l'organisation via leur page Facebook officielle afin d'obtenir une réponse claire. La réponse, bien que prudente, se veut rassurante : «L'évènement est maintenu. Jusqu'à présent, oui, c'est maintenu, mais le staff attend une réponse de l'organisation.»