République tchèque, 26e journée, 1re division

Jablonec s'incline chez le Dukla Prague (0-2). Sans Beni Makouana, non qualifié.

Roumanie, 21e journée, 2e division

Sepsi perd deux points contre l'ASA Targa Mures (0-0). Sans Mavis Tchibota, absent depuis plusieurs semaines.

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Russie, 24e journée, 2e division

Le Yenisey rapporte un point de son déplacement à Yaroslav (1-1). Emmerson Illloy-Ayyet a joué toute la rencontre.

Défaite à Ural pour l'Arsenal Tula (0-2). Sans Erving Botaka Yoboma, resté sur le banc.

Serbie, 27e journée, 1re division

Le TSC Backa Topola chute chez le Partizan Belgrade (1-2). Prestige Mboungou était titulaire.

Suisse, 30e journée, 1re division

Thoune corrige les Grasshoppers de Zurich (5-1). Remplaçant, Christopher Ibayi est entré à la 64e, à 4-1.

Le promu est premier avec 7 points d'avance sur Saint-Gall.

Le Servette chute à Bâle (1-3). Sans Bradley Mazikou, suspendu pour cumul de cartons.

Revers également pour Lausanne, réduite à dix à la 43e et soumise à domicile par les Young Boys de Berne (0-2). Kévin Mouanga, meilleur joueur de son équipe, et Morgan Poaty étaient tous deux titulaires.

Avec 36 et 33 points, Lausanne et le Servette sont 8e et 9e.

Suisse, 26e journée, 2e division

L'Etoile-Carouge l'emporte 3-0 à Bellinzona. Remplaçant, Trésor Samba est entré à la 88e.

Suisse, 22e journée, 3e division

Le FC Bulle s'incline chez la réserve des Young Boys de Berne (1-4). Exaucé Mafoumbi était remplaçant au coup d'envoi.