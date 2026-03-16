Togo: ASCK trébuche, ASKO relance la course au titre

La 17ème journée du championnat de première division a réservé son lot de surprises ce week-end, bousculant la hiérarchie en tête de tableau.
Principale sensation de la journée : AS Tambo a renversé le leader ASCK (1-0), offrant une opportunité en or à ses poursuivants. ASKO n'a pas tardé à en profiter, s'imposant largement face à Dyto FC (3-1) pour relancer sa candidature au titre après sa défaite de la semaine précédente. Les Kondonas réduisent ainsi l'écart en tête du classement.
À Lomé, Étoile Filante a réalisé l'une des meilleures opérations de la journée en dominant Semassi (2-0), confirmant sa montée en puissance. Unisport poursuit également sa bonne dynamique avec une victoire convaincante face à Entente II (2-0). En revanche, l'AS OTR concède une nouvelle défaite à domicile face à Gomido (0-1), un revers qui compromet ses ambitions dans la course aux places d'honneur.
Résultats
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- As Binah 1 - 0 Barracuda
- As OTR 0 - 1 Gomido
- Asko 3 -1 Dyto
- Unisport 1-0 Entente II
- As Tambo 1-0 Asck
- Espoir Fc 0-1 Gbohloe Su
- Étoile filante 2-0 Semassi
Classement
- Asck 39 pts (+18)
- Asko 37 pts (+11)
- Unisport 29 pts (+1)
- Etoile filante 25 pts (+2)
- Barracuda 25 pts (+0)
- Gboelhoe-su 24 pts (+2)
- As Tambo 21 pts (-2)
- Entente II 20 pts (+0)
- As OTR 18 pts (-3)
- Dyto 18 pts (-5)
- Semassi 18 pts (-5)
- Gomido 17 pts (-5)
- Espoir Fc 16 pts (-7)
- As Binah 15 pts (-5)