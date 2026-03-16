Togo: ASCK trébuche, ASKO relance la course au titre

15 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La 17ème journée du championnat de première division a réservé son lot de surprises ce week-end, bousculant la hiérarchie en tête de tableau.

Principale sensation de la journée : AS Tambo a renversé le leader ASCK (1-0), offrant une opportunité en or à ses poursuivants. ASKO n'a pas tardé à en profiter, s'imposant largement face à Dyto FC (3-1) pour relancer sa candidature au titre après sa défaite de la semaine précédente. Les Kondonas réduisent ainsi l'écart en tête du classement.

À Lomé, Étoile Filante a réalisé l'une des meilleures opérations de la journée en dominant Semassi (2-0), confirmant sa montée en puissance. Unisport poursuit également sa bonne dynamique avec une victoire convaincante face à Entente II (2-0). En revanche, l'AS OTR concède une nouvelle défaite à domicile face à Gomido (0-1), un revers qui compromet ses ambitions dans la course aux places d'honneur.

Résultats

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  • As Binah 1 - 0 Barracuda
  • As OTR 0 - 1 Gomido
  • Asko 3 -1 Dyto
  • Unisport 1-0 Entente II
  • As Tambo 1-0 Asck
  • Espoir Fc 0-1 Gbohloe Su
  • Étoile filante 2-0 Semassi

Classement

  1. Asck 39 pts (+18)
  2. Asko 37 pts (+11)
  3. Unisport 29 pts (+1)
  4. Etoile filante 25 pts (+2)
  5. Barracuda 25 pts (+0)
  6. Gboelhoe-su 24 pts (+2)
  7. As Tambo 21 pts (-2)
  8. Entente II 20 pts (+0)
  9. As OTR 18 pts (-3)
  10. Dyto 18 pts (-5)
  11. Semassi 18 pts (-5)
  12.  Gomido 17 pts (-5)
  13. Espoir Fc 16 pts (-7)
  14. As Binah 15 pts (-5)

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