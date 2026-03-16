Togo: ASCK trébuche, ASKO relance la course au titre

La 17ème journée du championnat de première division a réservé son lot de surprises ce week-end, bousculant la hiérarchie en tête de tableau.

Principale sensation de la journée : AS Tambo a renversé le leader ASCK (1-0), offrant une opportunité en or à ses poursuivants. ASKO n'a pas tardé à en profiter, s'imposant largement face à Dyto FC (3-1) pour relancer sa candidature au titre après sa défaite de la semaine précédente. Les Kondonas réduisent ainsi l'écart en tête du classement.

À Lomé, Étoile Filante a réalisé l'une des meilleures opérations de la journée en dominant Semassi (2-0), confirmant sa montée en puissance. Unisport poursuit également sa bonne dynamique avec une victoire convaincante face à Entente II (2-0). En revanche, l'AS OTR concède une nouvelle défaite à domicile face à Gomido (0-1), un revers qui compromet ses ambitions dans la course aux places d'honneur.

Résultats

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

As Binah 1 - 0 Barracuda

As OTR 0 - 1 Gomido

Asko 3 -1 Dyto

Unisport 1-0 Entente II

As Tambo 1-0 Asck

Espoir Fc 0-1 Gbohloe Su

Étoile filante 2-0 Semassi

Classement