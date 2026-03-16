Togo: 'On crée la richesse, aidez-nous à la développer'

15 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Les grandes entreprises, piliers fiscaux et économiques du Togo, appellent à un environnement des affaires plus favorable.

Elles représentent 20% des recettes fiscales et génèrent plus de 13 000 emplois directs. Elles font face à des défis structurels qui limitent leur contribution au développement. À l'issue d'une concertation avec l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET), le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua, a dressé dimanche un tableau sans complaisance des difficultés identifiées : pression fiscale, insuffisances infrastructurelles et environnement des affaires perfectible.

Les industriels ont également plaidé pour un renforcement du tissu productif et la création de chaînes de valeur structurantes, conditions indispensables à la montée en puissance d'une industrie togolaise compétitive et souveraine. Le ministre a assuré que ces préoccupations seront traitées avec sérieux, dans le cadre de la vision portée par le président du Conseil Faure Gnassingbé, celle de rassembler les acteurs économiques, protéger les entreprises et ériger le secteur privé en véritable moteur de croissance.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.