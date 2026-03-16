Angola: Le Gouvernement angolais consterné par les victimes de l'accident de Cabo Ledo

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a exprimé, ce dimanche, sa profonde douleur et sa consternation face aux victimes du tragique accident de la route survenu à l'aube à Cabo Ledo, dans la province d'Icolo et Bengo.

Dans un message de condoléances, la responsable a adressé ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées, aux collègues de profession, aux institutions sanitaires affectées ainsi qu'à l'ensemble du corps infirmier, durement éprouvé par la perte de professionnels dévoués et engagés dans la noble mission de préserver la vie.

« Cet événement tragique a entraîné, jusqu'à présent, la perte irréparable de plusieurs Angolais qui voyageaient dans le même véhicule, parmi lesquels des professionnels des soins infirmiers et des cadres qui se sont toujours distingués par leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens élevé de la mission au service de la santé et du peuple angolais », indique le message.

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La ministre souligne que cette tragédie plonge profondément dans le deuil la communauté infirmière angolaise ainsi que l'ensemble du secteur sanitaire national, en fauchant la vie de professionnels qui, avec dévouement, esprit de mission et un profond sens de l'humanité, ont consacré leur carrière à la protection de la santé et de la vie de la population.

Elle précise également que le ministère de la Santé suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation des blessés et mobilise tous les moyens nécessaires afin de garantir une assistance médicale adéquate. « Au nom du ministère de la Santé et en mon nom personnel, j'adresse à l'Ordre des infirmiers d'Angola, aux familles endeuillées, aux collègues et aux amis des victimes mes plus sincères et profondes condoléances », ajoute la note.

Le message exhorte par ailleurs à ce que l'exemple de dévouement, d'engagement et de service laissé par les victimes demeure une source d'inspiration pour l'ensemble des professionnels de santé et pour les générations futures. « En ce moment de douleur et de solidarité, nous rendons hommage à la mémoire de ces professionnels qui ont honoré la profession infirmière et contribué, par leur travail quotidien, au renforcement de notre Système national de santé », conclut la déclaration.

Selon le ministère de la Santé, l'accident a fait plusieurs victimes, parmi lesquelles des professionnels de la santé qui regagnaient Luanda après avoir participé à une activité organisée par l'Ordre des infirmiers d'Angola dans la ville de Lubango, province de Huíla.