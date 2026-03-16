Angola: Les blessés de l'accident de Cabo Ledo pris en charge dans les hôpitaux de Luanda

Luanda — Les 34 personnes blessées à la suite de l'accident de la route survenu ce dimanche sur la nationale 100, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo et Bengo, bénéficient actuellement d'une prise en charge médicale dans plusieurs établissements hospitaliers de la province de Luanda.

Selon un communiqué du ministère de la Santé (Minsa), huit victimes ont été transférées vers le Complexe hospitalier général Pedro Tonha Pedalé, tandis que d'autres ont été admises dans les hôpitaux de Prenda, de Josina Machel et dans l'hôpital général de Luanda. Le document précise que certains blessés se trouvent dans un état critique et reçoivent des soins médicaux spécialisés. D'autres sont pris en charge avec l'appui de l'Institut national des urgences médicales de l'Angola (INEMA), mobilisé pour assurer l'assistance d'urgence et le suivi des victimes.

Parmi les passagers figurent plusieurs professionnels du corps infirmier qui regagnaient Luanda après avoir participé à une activité organisée par l'Ordre des infirmiers d'Angola dans la ville de Lubango, province de Huíla. « Ce tragique incident a malheureusement entraîné, à ce stade, la perte irréparable de plusieurs Angolais qui voyageaient dans le même véhicule, parmi lesquels des professionnels des soins infirmiers et des cadres qui se sont toujours distingués par leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens élevé de la mission au service de la santé et du peuple angolais », souligne le communiqué.

Le ministère de la Santé ajoute que cet événement a profondément bouleversé la communauté infirmière angolaise ainsi que l'ensemble du secteur sanitaire national, endeuillé par la disparition de professionnels qui, avec dévouement, esprit de mission et un profond sens de l'humanité, consacraient leur vie à la protection de la santé et de la vie de la population.

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Par ailleurs, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, citée dans le communiqué, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, aux collègues des victimes, aux institutions du secteur concernées ainsi qu'à toute la classe infirmière, suite à la perte de ces professionnels.

Elle a également assuré que le ministère de la Santé suit avec la plus grande attention l'évolution de l'état des blessés et a mobilisé tous les moyens nécessaires afin de garantir une assistance médicale appropriée. Selon les premières informations, l'accident s'est produit aux alentours de 5h30 du matin, lorsqu'un bus de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon et en provenance de Lubango, s'est renversé alors qu'il transportait 42 passagers.