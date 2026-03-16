Tunisie: Karaté/Premier League à Rome - Le bronze pour Wafa Mahjoub dans la catégorie des - 61 kg

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La tunisienne Wafa Mahjoub a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 61 kg (Kumite femmes) lors de l'étape de la Karate 1 Premier League à Rome. Elle s'est imposée ce dimanche lors du match de classement face à la Chilienne Barbara Huaiquiman sur un score sans appel de 9 à 1.

Lors de la demi finale disputée samedi, Wafa Mahjoub s'est inclinée de justesse avec un score de 2 à 3 contre la Kazakhstanaise Assyl Kanay. Elle s'était auparavant qualifiée en quart de finale après avoir battu la Croate Mia Greta Zorko par 6 à 4.

La médaille d'or a été remportée par la Japonaise Sarara Shimada, tandis que la médaille d'argent est revenue à la Kazakhstanaise Assyl Kanay.

Il est à noter que la Ligue mondiale pour les seniors se dispute sur quatre étapes annuelles. La première s'est tenue en janvier à Istanbul en Turquie. La deuxième étape se déroule actuellement dans la capitale italienne, Rome. La ville chinoise de Leshan accueillera la troisième étape au mois d'avril prochain, avant que le circuit ne se clôture en juin dans la capitale marocaine, Rabat.

 

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