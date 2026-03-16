Tunisie: Kairouan célèbre la Nuit du Destin - 430 mosquées ouvertes et entre 2000 et 3000 fidèles attendus

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le gouvernorat de Kairouan se prépare à célébrer, ce lundi soir 16 mars 2026, la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr) à travers un programme varié destiné aux fidèles, aux habitués des mosquées ainsi qu'aux visiteurs de la région.

Intervenant ce lundi par téléphone dans l'émission sur les ondes de la radio nationale, le directeur régional des Affaires religieuses à Kairouan, Slaheddine Dhouibi, a indiqué que l'ensemble des monuments religieux de la région -- plus de 430 mosquées et grandes mosquées -- seront ouverts pour accueillir les fidèles et les visiteurs.

Il a précisé que durant le Ramadan de cette année, tous les lieux de culte ont ouvert leurs portes pour les prières de Tarawih, grâce au renforcement des effectifs par 350 cadres religieux.

Slaheddine Dhouibi a également souligné que les dix derniers jours du mois de Ramadan connaissent chaque année une forte affluence vers Kairouan. Il a ajouté que la Grande Mosquée Okba Ibn Nafaâ accueillera ce soir la célébration de Laylat al-Qadr, avec une intervention de l'imam-prédicateur cheikh Taïeb Ghazi.

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Au programme figure également la remise de distinctions aux enfants lauréats du concours de mémorisation du Saint Coran.

Le responsable a enfin indiqué que la ville s'attend à accueillir entre 2 000 et 3 000 visiteurs, appelant les habitants et les visiteurs de Kairouan à respecter les règles de circulation et le dispositif de circulation mis en place pour l'occasion.

 

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