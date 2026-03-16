Tunisie: Le prix de l'or chute à 355 dinars le gramme

Le prix du gramme d'or a atteint, ce lundi 16 mars 2026, 355 dinars, selon les déclarations du président de la Chambre syndicale nationale des commerçants de bijoux, Hatem Ben Youssef, qui a indiqué que la récente guerre impliquant l'Iran a contribué à la baisse des prix de l'or.

Intervenant ce lundi sur les ondes de la radio nationale, Hatem Ben Youssef a affirmé que le prix de l'or devrait poursuivre sa baisse progressivement. Il a également précisé que la marge bénéficiaire des bijoutiers en Tunisie est fixée à 2,5 %.

Il a ajouté que la période actuelle du mois de Ramadan enregistre une certaine affluence pour l'achat d'or, tout en soulignant que les habitudes des Tunisiens ont évolué. Selon lui, les consommateurs s'orientent désormais davantage vers des pièces légères, en raison de la cherté des prix et du décalage entre le prix du gramme d'or et le pouvoir d'achat des citoyens.

Hatem Ben Youssef a, par ailleurs, expliqué que l'or commercialisé en Tunisie est principalement de 18 carats, précisant que le seul fournisseur du marché demeure la Banque centrale de Tunisie.

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D'un autre côté, il a indiqué que le prix de l'or a enregistré une hausse de 66 % au cours de l'année 2025, tandis qu'une augmentation supplémentaire de 14 % a été constatée en janvier 2026.