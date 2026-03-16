Tunisie: Ligue des champions - Quarts de finale aller - Est-Al Ahly (1-0) - Pas cher payé...

Une victoire précieuse sur un match où l'EST pouvait marquer plus qu'un but.

Une ambiance folle et excitée, un public nombreux avec les couleurs « sang et or », un spectacle sur les gradins avec une chorégraphie attractive et aux messages forts, le stade de Rades était bien prêt pour cette affiche de titans entre l'EST et Al Ahly. Patrice Beaumelle a choisi, comme attendu, de blinder son milieu en choisissant l'association Ogbelu-Hadj Ali et d'opter pour un 4-3-3 tout comme son adversaire du jour. Les jambes étaient lourdes au début pour les joueurs des deux camps, le trac y était, mis une fois le sifflet d'Issa Sa donné, on est rentré dedans la bataille.

L'EST a eu deux occasions réelles et précieuses toutes les deux ratées par Danho. Au début d match, il s'infiltre à droite et progresse pour buter sur un Choubir vigilant avec son pied. La deuxième, la plus nette, intervient dans un moment fort d'Al Ahly. Mal repliés, les équipiers de Dieng ont été surpris par une passe verticale d'Ogbelu qui retrouve Diarra, ce dernier passe en retrait et Danho bute encore une fois sur un énorme Choubir qui sauve. Sinon, ce fut une première mi-temps où Al Ahly était supérieur techniquement avec une facilité à passer dans les intervalles, mais ni Achour, ni Zizou, ni Bencharki n'ont été efficaces dans le dernier geste.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un tir puissant de Trezeguet à la 20' qui oblige Ben Said à sauver, et quelques situations chaudes sans réel danger, la défense de l'EST était bien placée et le milieu était là pour gagner la seconde balle. Chaque équipe avait peur d'encaisser un but et ça se voyait dans la prudence excessive et la circulation en largeur de la balle pour trouver des espaces. En deuxième mi-temps, l'EST a réussi à mettre de l'impact et à fermer les espaces devant les Cairotes. Konaté a donné plus de solutions et on a vu Al Ahly souffrir.

Le tournant du match, la VAR qui rappelle Issa Sa et c'est un penalty accordé après une main de Hani. Tougai avance et marque le premier but ( 71'). Al Ahly s'effondre, mais Sasse rate un but facile à la 80'. Du côté d'Al Ahly, Chahhat rate de peu l'égalisation à la 88'. L'EST a su l'emporter et ce n'était pas cher payé étant donné la deuxième mi-temps catastrophique d'Al Ahly.

EST : Ben Saïd-Drager (Keïta)-Ben Hmida-Tougaï-Jlassi(Ben Ali)-Ogbelu-Hadj Ali(Konaté)- Tka-Sasse (Msakni)-Diarra (Boualia)-Danho

Al Ahly : Choubir-Hani-Belamri-Hedi- Ibrahim-Kouka-Dieng-Achour (Attia)-Trezeget (Chahhat)- Bencharki (Marouane)-Zizou