Tunisie: Cinq ans de prison ferme pour Moncef Marzouki

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné par contumace l'ancien président Moncef Marzouki et l'ancien bâtonnier des avocats Abderrazak Kilani à une peine de 5 ans de prison avec exécution immédiate, pour des accusations liées à l'incitation contre l'État.

Il est à noter que la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au Tribunal de première instance de Tunis avait récemment condamné, également par contumace, Moncef Marzouki et l'ancien bâtonnier Abderrazak Kilani à 22 ans de prison avec exécution immédiate pour des crimes et chefs d'accusation à caractère terroriste.

 

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