Tunisie: Trois jours de congé pour l'Aïd

La Présidence du Gouvernement annonce qu'à l'occasion de l'Aïd El Fitr, les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficient de trois jours de congé les 20, 21 et 22 mars 2026.

La reprise du travail selon l'horaire d'hiver débutera le lundi 23 mars 2026 comme suit :

Du lundi au jeudi

La séance du matin s'étend de 08h30 à 12h30. La séance de l'après midi se déroule de 13h30 à 17h30.

Le vendredi

La matinée commence à 08h00 et se termine à 13h00. La session de l'après midi reprend à 14h30 pour s'achever à 17h30.