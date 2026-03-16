Tunisie: Produits avariés et irrégularités commerciales - Coup de filet des contrôleurs à M'saken

Des opérations de contrôle économique et sanitaire menées, samedi soir, dans la délégation de M'saken, au gouvernorat de Sousse, ont conduit à la saisie et à la destruction de marchandises exposées dans des conditions inappropriées, ainsi que de produits avariés, périmés ou d'origine inconnue.

Ces opérations, qui ont ciblé plusieurs espaces commerciaux, notamment des magasins de prêt-à-porter, des pâtisseries, des fast-foods ainsi que des points de vente de fruits et légumes, ont également abouti à la proposition de fermeture de deux locaux commerciaux. Cette mesure fait suite à l'enregistrement de nombreuses infractions et à l'émission de plusieurs avertissements écrits.

Selon le gouvernorat de Sousse, les infractions relevées concernent notamment le manque de transparence dans les transactions, l'absence d'affichage des prix et le défaut de présentation de factures.

Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la régularité de l'approvisionnement et à lutter contre la contrebande, la spéculation et le commerce parallèle, a été menée avec la participation de représentants de la direction régionale du commerce, de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) de Sousse et de la Police municipale.

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Le gouvernorat de Sousse a appelé les citoyens à soutenir ces efforts et à signaler toute infraction via le numéro vert (80100191). Les campagnes de contrôle se poursuivront dans les différentes délégations, souligne le gouvernorat.