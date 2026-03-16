Tunisie: Espérance/Al Ahly - Beaumelle souligne « seulement 50 % du travail »

L'Espérance Sportive de Tunis a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la CAF Champions League en s'imposant face à l'Al Ahly SC (1-0), dimanche soir au Stade Hammadi Agrebi de Radès, en quart de finale aller.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Patrice Beaumelle, a salué une victoire importante tout en appelant à la prudence avant la manche retour au Caire.

« Rien n'est fait, nous n'avons accompli que 50 % du parcours », a-t-il déclaré, estimant que son équipe avait réussi à briser une série négative face au club égyptien. « Cela faisait six matchs que l'Espérance n'avait ni marqué ni battu Al Ahly. Dieu merci, nous avons réussi à changer le cours de l'histoire et à bien négocier ce premier acte. Mais il faudra voyager au Caire et être solides pour finir le travail. »

Le technicien français a également tenu à rendre hommage au public espérantiste. « Ce soir, je remercie le public qui nous a poussés. À certains moments, quand c'était difficile, ils nous ont soutenus. C'était magique. C'était mon premier match à domicile et avec un stade plein comme ça, c'était incroyable. Nos supporters sont incroyables. Je leur dédie cette victoire parce qu'ils le méritent », a-t-il affirmé, soulignant la communion entre l'équipe et ses supporters.

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Concernant la manche retour, Beaumelle a assuré que son équipe saura s'adapter aux conditions de jeu au Caire. « Avec ou sans public, nous devrons être solides. Si on doit jouer dans un stade vide, on le fera. Si on doit jouer face à leur public, on s'adaptera. Nous sommes des professionnels et nous savons ce que nous avons à faire. »

Revenant sur l'analyse tactique du match, l'entraîneur de l'Espérance a expliqué que son équipe avait anticipé la stratégie d'Al Ahly, notamment la conservation du ballon et l'utilisation des couloirs. « En première période, ils cherchaient à exploiter les côtés avec des joueurs techniquement à l'aise, sans véritable attaquant de pointe. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs qu'il nous manquait un peu d'audace dans le pressing », a-t-il indiqué.

Selon lui, les ajustements opérés au retour des vestiaires ont permis à son équipe de monter en intensité. « J'ai fait deux changements et demandé plus d'audace, tout en restant compact. En deuxième période, nous avons beaucoup mieux pressé. C'est un travail collectif et une prise de conscience des joueurs. »

Beaumelle a toutefois reconnu que son équipe devait encore améliorer son efficacité offensive. « Nous avons eu quatre ou cinq occasions sur l'ensemble du match. Nous devons travailler notre efficacité pour être plus tueurs et nous soulager. Mais je suis satisfait de l'attitude de mes joueurs », a-t-il conclu.

L'entraîneur a enfin indiqué que plusieurs joueurs devront passer par une phase de récupération dans les prochains jours après l'enchaînement des matchs. « Une quinzaine de joueurs auront des soins obligatoires. Nous allons travailler avec le staff médical pour assurer une bonne récupération », a-t-il précisé.