Tunisie: Bonne nouvelle pour les usagers - Reprise des lignes Nabeul-Tunis et Hammamet-Tunis

La Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN) a annoncé dimanche la reprise progressive, à partir de lundi, des dessertes sur les lignes Nabeul-Hammam-Lif-Tunis et Hammamet-Hammam-Lif-Tunis, après la mise en service de nouveaux bus récemment acquis.

Cette reprise intervient à la suite de la réception, le 25 février dernier, de 27 bus articulés destinés à renforcer le parc de transport dans la région, a précisé la société, dans un communiqué.

Parmi ces nouveaux véhicules, 19 ont été affectés au gouvernorat de Nabeul et huit au gouvernorat voisin de Zaghouan.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du transport public, qui vise notamment à renouveler la flotte, améliorer la qualité des services et renforcer la sécurité des déplacements des usagers.