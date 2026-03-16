Tunisie: Bonne nouvelle pour les usagers - Reprise des lignes Nabeul-Tunis et Hammamet-Tunis

16 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La Société régionale de transport du gouvernorat de Nabeul (SRTGN) a annoncé dimanche la reprise progressive, à partir de lundi, des dessertes sur les lignes Nabeul-Hammam-Lif-Tunis et Hammamet-Hammam-Lif-Tunis, après la mise en service de nouveaux bus récemment acquis.

Cette reprise intervient à la suite de la réception, le 25 février dernier, de 27 bus articulés destinés à renforcer le parc de transport dans la région, a précisé la société, dans un communiqué.

Parmi ces nouveaux véhicules, 19 ont été affectés au gouvernorat de Nabeul et huit au gouvernorat voisin de Zaghouan.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation du transport public, qui vise notamment à renouveler la flotte, améliorer la qualité des services et renforcer la sécurité des déplacements des usagers.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.