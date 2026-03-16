Afrique: Ligue des champions CAF - Al-Ahly conteste le penalty décisif après sa défaite face à l'Espérance

L'entraîneur d'Al-Ahly, Jess Thorup, a estimé que la décision arbitrale prise après consultation de la VAR avait pesé sur l'issue du quart de finale aller de la Ligue des champions africaine, remporté dimanche soir par l'Espérance sportive de Tunis (1-0) au stade de Radès.

« Félicitations à l'adversaire pour sa victoire. Pour moi, c'était un match équilibré sur l'ensemble des 90 minutes, avec une possession alternée. Les deux équipes ont contrôlé des périodes du jeu », a déclaré le technicien du club égyptien à l'issue de la rencontre.

Thorup a toutefois regretté que la rencontre ait été « décidée par l'arbitre après son recours à la VAR ». « Au début, j'ai cru que la VAR vérifiait l'action d'Imam dans la surface adverse. Ensuite, nous avons découvert qu'elle concernait une autre action dans notre surface. Je pensais que nous aurions dû obtenir un penalty pour un coup de tête sur Imam, mais finalement le penalty a été sifflé dans l'autre sens. C'est regrettable qu'un match aussi équilibré (50-50) soit tranché sur une décision arbitrale après consultation du VAR », a-t-il affirmé.

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L'entraîneur d'Al-Ahly a également reconnu que son équipe avait connu un passage difficile au retour des vestiaires. « Nous avons eu de très bonnes périodes en première mi-temps avec des situations intéressantes aux abords de la surface, mais il nous a manqué un peu de qualité dans le dernier geste. En revanche, nous ne sommes pas bien sortis des vestiaires en seconde période, surtout lors des 20 premières minutes, face à une équipe rapide et puissante », a-t-il expliqué.

Malgré cette défaite à l'aller, Thorup reste confiant avant la manche retour prévue dans six jours au Caire. « Nous avons perdu cette manche, mais nous avons une autre chance. Nous avons de bonnes opportunités pour renverser la situation. Avec ou sans supporters, nous croyons en nos capacités pour remporter ce match », a-t-il assuré.

Le technicien a également évoqué l'importance du public dans les rencontres de football. « Le football a besoin de ses supporters, ils lui donnent vie. Nous aurions aimé avoir 60 mille ou 80 mille supporters avec nous. Mais nous avons confiance en nous pour jouer au Caire », a-t-il conclu.