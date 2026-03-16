Sénégal: Mémorisation du Coran - Dix-neuf pensionnaires de l'établissement 'Ali Imran' achèvent leur apprentissage

La cérémonie de sortie de la 18e promotion des Houfaz du Saint Coran s'est tenue ce dimanche 15 mars 2026 au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Cette rencontre religieuse et éducative a réuni parents, encadreurs et fidèles venus célébrer les nouveaux mémorisateurs du livre saint de l'islam formés au sein de l'établissement Ali Imran.

Au total, vingt-sept Houfaz ont été honorés lors de cette cérémonie marquant l'aboutissement de quatre à cinq années d'apprentissage intensif. Les enfants intègrent généralement le daara entre 5 et 6 ans pour entreprendre la mémorisation complète du Coran, sous la direction du guide religieux Oustaz Alioune Sall.

Président de l'association Ali Imran, Salif Sow s'est félicité de cette étape importante dans le parcours des élèves et dans la mission éducative de l'institution. « Nous sommes très honorés aujourd'hui de célébrer ces enfants qui ont mémorisé le Saint Coran. C'est un moment spécial pour l'islam, pour les parents et pour tous ceux qui accompagnent l'oeuvre éducative de notre daara », a-t-il déclaré.

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Le groupe scolaire Ali Imran regroupe plusieurs structures d'enseignement coranique, dont le principal daara situé à Daaray Thioub qui accueille près de 500 pensionnaires. L'établissement dispose également d'un daara au Front de Terre avec plus de 80 élèves, ainsi qu'un autre aux Maristes, principalement dédié aux filles, qui compte une cinquantaine d'apprenantes.

Selon Salif Sow, le thème de cette édition porte sur l'avenir des enfants ayant mémorisé le Coran. Il a tenu à rassurer les parents qui s'interrogent parfois sur leur parcours scolaire. « Un enfant qui mémorise le Coran ne perd pas de temps. Lorsqu'il intègre le système scolaire classique, il parvient souvent à rattraper rapidement le niveau grâce à la discipline et aux valeurs acquises au daara », a-t-il expliqué.

Le responsable a également insisté sur le rôle du daara dans la transmission des valeurs religieuses et morales, particulièrement dans un contexte marqué par l'influence croissante du numérique sur les jeunes. Il a enfin appelé les parents à continuer de faire confiance aux structures d'enseignement coranique pour l'encadrement et l'éducation des enfants.