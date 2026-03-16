Sénégal: Fin du Ramadan 2026 - Le croissant lunaire possiblement visible le 19 mars, plus facilement le 20 mars

À l'approche de la fin du mois de Ramadan, l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie (ASPA) a publié un communiqué apportant des précisions scientifiques sur la visibilité du croissant lunaire marquant la fin du mois de jeûne au Sénégal.

Selon les données astronomiques communiquées par l'association, la conjonction géocentrique moment précis où la Lune se situe entre le Soleil et la Terre, rendant sa face éclairée invisible depuis notre planète se produira le jeudi 19 mars 2026 à 1 h 23 minutes (UTC). Cet instant marque la fin d'un cycle de révolution de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau. Le jeudi 19 mars 2026, le Soleil se couchera à 19 h 21 tandis que la Lune se couchera à 19 h 56, soit 35 minutes plus tard. Au moment du coucher du Soleil, la Lune sera âgée d'environ 17 heures et 58 minutes.

À ce stade, le croissant lunaire sera extrêmement fin, avec seulement environ 1 % de sa surface éclairée. Son altitude sera de 6,4 degrés et son élongation de 10,02 degrés. Ces paramètres rendent l'observation délicate. Toutefois, les astronomes précisent que, malgré ces conditions limites, la visibilité à l'oeil nu n'est pas totalement exclue si les conditions atmosphériques sont particulièrement favorables. L'utilisation de moyens optiques, tels que des jumelles ou des télescopes, pourrait faciliter l'observation.

Le vendredi 20 mars 2026, les conditions seront beaucoup plus favorables. Ce jour-là, la Lune se couchera à 20 h 53, soit 1 heure et 32 minutes après le coucher du Soleil, toujours prévu à 19 h 21. Le croissant lunaire sera alors âgé d'environ 1 jour et 17 heures, avec près de 4 % de sa surface éclairée. Selon l'ASPA, il sera suffisamment lumineux et développé pour être observé facilement à l'œil nu dans l'ensemble du territoire sénégalais, à condition que le ciel soit dégagé.

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Les astronomes attirent également l'attention sur le mercredi 18 mars 2026, qui correspond au jour du dernier croissant lunaire avant la conjonction. Ce jour-là, la Lune se couchera avant le Soleil, ce qui rend impossible l'observation d'un nouveau croissant lunaire après le coucher du Soleil.

Pour repérer le premier croissant lunaire, les observateurs doivent orienter leur regard vers l'Ouest, légèrement au-dessus et à gauche de l'endroit où le Soleil disparaît à l'horizon. Il est recommandé de prendre des repères avant le coucher du Soleil afin de faciliter la recherche. Les données astronomiques publiées sont calculées pour Dakar, mais les conclusions restent valables pour l'ensemble du Sénégal, la capitale ayant un coucher du Soleil légèrement plus tardif que dans les autres régions du pays.