Sénégal: Lucarne d'une signature visuelle (2/3)

Les 38 oeuvres de « Empreinte du regard » encadrent des formes, des tons et un propos qui embrassent l'universalité et l'ancrage. Idrissa Diallo fait remarquer, dans le texte curatorial, que le style pictural de Moussa Sène Absa rappelle l'énergie expressive de Tamayo, tout en restant fidèle à l'art africain traditionnel. Sa ressemblance à l'artiste mexicain Rufino Tamayo (1899-1991) tient aussi de sa grande liberté d'expérimentation technique.

« J'ai toujours perçu cette pratique comme un espace de respiration, un territoire de liberté où Moussa pouvait se déposer autrement. Sa peinture ne cherche pas à expliquer ni à raconter. Elle laisse affleurer des émotions, des tensions, des silences. Elle est habitée, parfois fragile, souvent vibrante, toujours sincère », observe l'artiste visuel Zulu Mbaye, parrain de Moussa Sène Absa dans la peinture.

Zulu Mbaye nous apprend que Moussa Sène Absa a la capacité à se livrer sans détour dans cet art. Il peint « avec retenue, mais avec intensité ». Ses couleurs, ses formes et ses superpositions racontent des états intérieurs, des fragments de mémoire, des mouvements du monde.

M. O. KAMARA