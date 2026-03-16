Sénégal: Certification à l'Isep de Richard-Toll - 100 % de réussite pour la deuxième année consécutive

Le jeudi 12 mars 2026 marque la clôture de trois jours intenses de délibération des résultats de la cinquième promotion de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP). Ainsi, l'établissement a enregistré un taux de réussite de 100 %, comme l'année dernière. Les acteurs impliqués dans la formation ont salué la collaboration pertinente entre l'institut et les entreprises implantées dans la zone.

Après trois jours de délibérations, le jury de certification de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel (ISEP) de Richard-Toll a validé, ce jeudi 12 mars 2026, les résultats de sa cinquième promotion. Ainsi, sur 229 candidats présentés, tous ont obtenu leur certificat de compétences professionnelles.

Ce taux de réussite de 100 %, identique à celui de l'année dernière, confirme la qualité et la constance du modèle pédagogique de l'établissement. M. Ndiogou Fall, inspecteur de spécialité à l'Académie de Saint-Louis, a salué le niveau global des apprenants. Les épreuves, qui combinaient théorie et pratique intensive, dont une partie menée directement à la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), ont révélé un engagement fort des équipes pédagogiques et des professionnels locaux.

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Il a mis en avant l'implication très précoce des entreprises de la zone : leurs cadres interviennent comme formateurs vacataires et maîtres de stage dès le début du cursus, ce qui rend les diplômés immédiatement opérationnels pour le marché local ou pour l'auto-emploi, soutenu par les collectivités, la DER et les fonds d'État. M. Assane Ndiaye, DRH de la CSS et représentant le président du jury Guillaume Rançon, a exprimé la même satisfaction : « L'année dernière 100 %, cette année encore 100 %. Maintenir ce niveau est une prouesse. Nous rendons hommage à toute l'équipe de l'ISEP. »

Il a rappelé l'engagement concret de la compagnie : élaboration conjointe des programmes, intervention de ses cadres comme enseignants et accueil massif de stagiaires. Dans le cadre de sa modernisation accélérée, la CSS voit chez ces jeunes une ressource stratégique et prépare activement leur intégration à court et moyen terme. Un renforcement du partenariat est en cours, avec la formalisation prochaine d'une convention cadre.

De son côté, le directeur de l'ISEP, M. Pape Abdoulaye Diaw, a insisté sur la valeur des diplômes délivrés : « Nous voulons que nos diplômes aient du crédit, que l'on sache qu'ils ne sont pas de complaisance mais le fruit d'un vrai mérite. » À côté, le parcours intègre plusieurs immersions en entreprise : découverte des métiers dès l'entrée (CSS, LDB...), réorientation possible si nécessaire, stage d'intégration pendant la formation et stage d'insertion en fin de cursus. Cette approche garantit une employabilité immédiate.

Sur le plan infrastructurel, l'établissement entre dans une nouvelle phase. Un important lot d'équipements vient d'arriver et les travaux soutenus par la Banque mondiale démarrent ce mois-ci : mur de clôture imminent, suivi de la construction sur 15 hectares pour le pôle administratif et pédagogique, et 35 hectares supplémentaires pour un site d'application intégrant toute la chaîne de valeur. L'écosystème local reste un atout majeur. CSS, LDB, GDS, SCL... collaborent étroitement avec l'établissement.

Plusieurs anciens ont déjà créé leur entreprise, accueillent des stagiaires de l'ISEP et remportent des marchés locaux, illustrant parfaitement l'objectif : former des techniciens supérieurs capables de devenir eux-mêmes des acteurs du développement économique de Richard-Toll. Avec ces résultats solides et des infrastructures en pleine expansion, l'ISEP s'impose comme un modèle efficace de formation courte, professionnalisante et profondément ancrée dans son territoire.