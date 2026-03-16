Sénégal: Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss au rendez-vous des khassaïdes

Le Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss tient, à Dakar, des séances de récitation de « xassaïdes » depuis le début du Ramadan pour vivifier ce mois béni. Dans sa résidence, sise sur la VDN, des « kurels » (groupes de réciteurs) viennent, à tour de rôle, psalmodier, tous les après-midis, les écrits de Serigne Touba.

Les après-midis du Ramadan prennent un relief particulier au quartier Sacré-Coeur VDN Extension, à Dakar. À l'instar de plusieurs localités de la capitale, où la communauté mouride vit ce mois béni au rythme des « xassaïdes » (panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme), le Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss y organise, dans l'enceinte de son siège, des séances de récitation. Cette initiative, selon Souleymane Fall, responsable conservatoire de Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss, s'inscrit dans une tradition de vivification du Ramadan entamée depuis 2021.

Dans une atmosphère de ferveur et de recueillement, les disciples mourides se rassemblent tous les jours après Takussane (troisième prière de la journée), autour du kurel (assemblée de réciteurs) pour participer à ces moments de dévotion. Les récitations se poursuivent ainsi jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne où le « ndogou » est offert à des centaines d'âmes.

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Pour Serigne Mbacké Thioune, responsable moral de Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss, la structure s'évertue à suivre les pas du fondateur du mouridisme qui était particulièrement attaché au mois de Ramadan. « Depuis le début du mois, tous les jours, des "kurels" venant de différentes localités sont invités pour gratifier les fidèles de leurs prestations », fait-il savoir. Le 17e jour du mois (samedi 7 mars 2026), la fédération « Wilaaya » et le dahira Hidmatoul Khadim de Tambacounda étaient à l'honneur. Ces deux groupes ont rivalisé de symphonie et d'ardeur en déclamant, dans une dextérité toute particulière, les textes de Serigne Touba.

Assis en rangs serrés autour de l'assemblée de réciteurs, certains fidèles suivent les vers sur leurs recueils, tandis que d'autres ferment les yeux, portés par la cadence des voix. « Nous attendons, chaque jour, plus de 500 visiteurs qui viennent assister aux prestations et partagent l"'iftar" (rupture du jeûne) ensemble », ajoute M. Thioune.

Pour lui, à travers cette initiative, Hizbut Tarqiyya Darou Khoudoss entend renforcer, à Dakar, une tradition bien ancrée dans la communauté mouride durant le Ramadan, aujourd'hui davantage mise en lumière sous l'impulsion de l'actuel Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.