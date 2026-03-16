Sénégal: Saint-Patrick 2026

C'est avec un grand plaisir que je souhaite au peuple sénégalais une « joyeuse Saint-Patrick » au nom du gouvernement et du peuple irlandais. Cette année, notre fête nationale tombe pendant les mois sacrés du ramadan et du carême. Je souhaite solidarité et paix à tous ceux qui jeûnent pendant cette période sacrée.

Dans un monde aussi changeant et imprévisible que celui dans lequel nous vivons actuellement, il est réconfortant de savoir qu'il existe des repères prévisibles à l'horizon et quelques certitudes sur lesquelles nous pouvons compter. Parmi celles-ci, la Saint-Patrick, célébrée le 17 mars de chaque année. Elle est une occasion que les Irlandais et les personnes d'origine irlandaise sont impatients de fêter partout dans le monde, y compris ici au Sénégal. Et pour notre petite île, d'où tant de personnes ont émigré tout au long de notre histoire, il s'agit véritablement d'une célébration mondiale de l'histoire, de la culture, des liens et des valeurs communes.

Je suis particulièrement ravi de célébrer cette Saint-Patrick à Dakar, où est installée la toute nouvelle ambassade d'Irlande en Afrique, notre quatorzième sur le continent, mais notre première en Afrique de l'Ouest francophone. Je suis frappé par les nombreuses similitudes qui existent entre l'Irlande et le Sénégal. Nous partageons une perspective atlantique, une histoire postcoloniale récente, une expérience commune de l'émigration et des liens étroits avec nos diasporas mondiales respectives. Notre patrimoine culturel, en particulier notre passion pour le sport et notre amour de la musique, de la littérature, de la danse et des traditions narratives, est au coeur de nos identités.

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Cependant, les liens qui nous unissent vont au-delà du culturel et de l'historique. Depuis l'ouverture de l'ambassade d'Irlande au Sénégal en 2023, nous avons noué des liens politiques, économiques, éducatifs et interpersonnels avec nos partenaires sénégalais, renforçant ainsi les relations entre nos deux pays. Je me réjouis tout particulièrement que notre ambassade ait lancé un programme de bourses offrant à de jeunes étudiants et professionnels sénégalais la possibilité d'étudier dans certaines des universités irlandaises de renommée mondiale. Le Sénégal est déjà un partenaire commercial important pour l'Irlande et nous espérons renforcer notre coopération commerciale et nos investissements dans les années à venir.

En irlandais, il existe un vieux proverbe - « ar scáth a chéile a mhaireann na daoine » - qui signifie « les gens vivent dans l'ombre les uns des autres ». Nous croyons fermement en l'importance de la solidarité mondiale et du travail collectif en faveur de l'égalité économique et sociale. Nous restons déterminés à maintenir notre financement de la coopération au développement mondial, y compris en Afrique. Je suis fier que notre ambassade travaille avec des partenaires au Sénégal pour soutenir les priorités du gouvernement dans le cadre du plan de développement national Sénégal Vision 2050, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire, du changement climatique, de l'autonomisation des femmes et des jeunes et du soutien à la société civile.

Notre propre parcours de développement national nous a enseigné l'importance de la solidarité et les avantages de l'action collective. L'Irlande figure aujourd'hui parmi les pays les mieux classés dans l'indice de développement humain des Nations unies, mais cela n'a pas toujours été le cas. Nous comprenons les défis, tels que la faim et la pauvreté, auxquels de très nombreux pays sont confrontés, car ces expériences font également partie de notre histoire. Et bien que l'histoire de la souveraineté et de l'indépendance de l'Irlande remonte à plus de 100 ans, ce n'est qu'au cours du dernier demi-siècle - et plus précisément au cours des 53 années qui ont suivi notre adhésion à l'Union européenne - que notre économie a connu une croissance exponentielle et que notre société est devenue plus égalitaire et plus inclusive.

C'est sur la base de ces valeurs, associées à notre engagement en faveur des droits de l'homme, du droit international et du multilatéralisme, que nous défendrons notre candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour la période 2027-2029.

En ce qui concerne le conflit actuel en Iran, dans le Golfe et au Moyen-Orient, la position de longue date de l'Irlande est de soutenir le droit international et les Nations unies. Notre priorité est désormais de parvenir à une désescalade urgente et à un retour au dialogue et à la diplomatie. Ailleurs dans la région, nous saluons tous les efforts de bonne foi visant à mettre en oeuvre le plan global pour mettre fin au conflit à Gaza. Nous continuerons à oeuvrer pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens, avec la mise en oeuvre d'une solution à deux États comme élément central. Cela signifie également qu'en Cisjordanie, nous devons mettre fin à l'expansion des colonies, à la montée de la violence des colons et aux déplacements massifs de population.

Notre engagement à respecter le droit international, la Charte des Nations unies et l'intégrité des nations souveraines motive notre soutien et notre solidarité continus envers l'Ukraine, quatre ans après l'invasion illégale à grande échelle de la Russie. Nous voulons tous voir la paix s'installer en Ukraine, mais la manière d'y parvenir est importante. C'est à l'Ukraine qu'il appartient de déterminer les termes, les conditions et le calendrier de tout accord de paix.

Rien de tout cela n'est facile. Notre propre histoire et les violences qui ont secoué l'Irlande du Nord entre les années 1960 et 1990 nous ont appris que la résolution des conflits n'est jamais simple et qu'elle implique toujours des compromis difficiles. Comme l'a dit le poète irlandais W. B. Yeats, « peace comes dropping slowly ». Nous savons également que même les pays qui veulent la paix doivent s'assurer qu'ils sont prêts à faire face aux menaces de ceux qui ne la veulent pas. C'est pourquoi l'Irlande, pays militairement neutre, a augmenté ses dépenses de défense de 43 % depuis 2020 et annoncé le programme d'investissement le plus important de l'histoire de notre État dans nos forces de défense.

Notre ambition est de faire de l'Irlande un pays sûr et prospère qui contribue à façonner une Europe compétitive et innovante. Nos indicateurs économiques actuels en Irlande sont positifs : le chômage est faible et l'économie nationale est forte et en croissance. L'Irlande reste une économie ouverte et abrite le siège européen de nombreuses grandes entreprises internationales. Celles-ci choisissent l'Irlande comme porte d'entrée vers une Union européenne de 450 millions de citoyens et de consommateurs.

L'Irlande a toujours joué un rôle actif dans l'élaboration de l'Union européenne, tout comme l'Europe a profondément façonné l'Irlande. En effet, l'adhésion de l'Irlande à l'UE a été un catalyseur pour la transformation sociale et économique de notre pays et pour la paix et la prospérité durables sur l'île d'Irlande. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos partenaires européens pour renforcer notre union, surtout pendant la période où nous assumerons la présidence du Conseil de l'Union européenne au second semestre de cette année.

Ici au Sénégal, l'Union européenne est un partenaire stratégique clé et le premier partenaire commercial, d'investissement et de développement du pays. Les liens croissants entre les peuples, en matière de sécurité et d'éducation, ainsi que l'approfondissement des relations commerciales reflètent une relation dynamique entre l'UE et le Sénégal, qui bénéficie d'une dynamique positive, malgré les défis mondiaux et régionaux.

En cette période de grande turbulence, la stabilité de l'Irlande est un atout. La prévisibilité fait rarement les gros titres, mais elle peut créer un environnement idéal pour investir, visiter, étudier et faire des affaires. Telle est l'Irlande en 2026 : un pays confronté à de nombreux défis, tant au niveau national qu'international, mais également bien placé pour mener une réponse nationale et européenne forte. Une ambition qui mérite d'être célébrée en cette Saint-Patrick !

Par le ministre des Dépenses publiques, des Infrastructures, de la Réforme des services publics et de la Numérisation