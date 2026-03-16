Madagascar: Basketball - Smatchin hommes, l'Essca démarre en patron

Champion en titre du tournoi universitaire Smatchin Ao Tsara, l'Essca a réussi son entrée dans la douzième édition en dominant l'ESPA.

Le rideau s'est levé dans une ambiance électrique au Palais des Sports de Mahamasina pour la douzième édition du tournoi de basketball Smatchin Ao Tsara 2026. Quelques instants après la cérémonie d'ouverture, les tribunes affichaient déjà complet, offrant au public venu nombreux une atmosphère digne des grandes soirées sportives. Portés par un Palais des Sports plein à craquer, les basketteurs de l'Essca, qui remettent leur titre en jeu, se sont imposés avec autorité face à l'ESPA Vontovorona (61-35).

À 18 heures précises, les champions en titre de l'Essca Antananarivo ont fait leur entrée sur le parquet pour défendre leur couronne face aux basketteurs de l'ESPA Vontovorona. Dès l'apparition des joueurs, les supporters de l'Essca ont donné de la voix, affichant un soutien inconditionnel à leur équipe. La rencontre débute pourtant à l'avantage de l'ESPA. Sanda ouvre le score avec un tir primé pour porter la marque à 3-0. Les échanges restent équilibrés durant les premières minutes, les deux équipes étant à égalité (5-5) après deux minutes de jeu.

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L'ESPA prend même un léger avantage, menant successivement 9-7 puis 11-7

Mais l'Essca réagit rapidement et revient à hauteur (11-11) avant de prendre progressivement le contrôle de la rencontre.

En fin de premier quart-temps, les champions en titre accélèrent le rythme et virent en tête 20-11. Leur collectif bien huilé commence alors à faire la différence face à une équipe de l'ESPA qui peine à contenir les offensives adverses.

En démonstration

Dans le deuxième quart-temps, l'Essca poursuit sur sa lancée. Les champions creusent rapidement l'écart pour mener 24-13 après à peine une minute et demie de jeu. La domination se confirme au fil des minutes grâce à un jeu collectif efficace et une bonne adresse offensive. Après cinq minutes, l'écart atteint déjà quinze points (30-15) et la mi-temps intervient sur le score de 31-15 en faveur de l'Essca.

Au retour des vestiaires, les basketteurs de l'Essca continuent leur démonstration. Ils enfoncent le clou en menant 38-17 après trois minutes de jeu, puis 46-23 à l'approche de la fin du troisième quart-temps. La période se termine sur un avantage confortable de 48-25.

Dans le dernier acte, l'Essca gère son avance tout en continuant d'alimenter la marque. Les champions en titre creusent encore l'écart pour mener 50-29 avant de porter le score à 57-33. Au coup de sifflet final, l'Essca s'impose largement 61-35, lançant idéalement la défense de son titre.

« Notre objectif est de montrer à nos futurs adversaires que nous sommes prêts à défendre notre titre », confie Mihaja Tokiniaina Raobisaona, meneur de l'Essca.