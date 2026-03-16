Madagascar: Disparition - Richard Randriamandrato n'est plus

L'information est tombée hier en milieu d'après-midi. Richard Randriamandrato a rendu l'âme. Économiste de formation et homme politique, il était surtout connu pour les postes qu'il a occupés au sein du gouvernement de l'administration Rajoelina.

Peu connu du grand public, il fait son entrée au sein du gouvernement en tant que ministre de l'Économie et des Finances en janvier 2019, un poste qu'il quittera en août 2021. Il effectue ensuite un retour au sein de l'équipe gouvernementale en mars 2022. Feu Richard Randriamandrato est alors nommé ministre des Affaires étrangères, un poste dont il sera évincé en octobre de la même année, suite à un vote controversé aux Nations Unies.

Alors que les débats internationaux sur la guerre battaient leur plein, Madagascar avait choisi de garder une position neutre. Toutefois, le 12 octobre 2022, Madagascar a voté en faveur d'une résolution onusienne condamnant les référendums organisés par la Russie pour placer sous bannière russe quatre régions ukrainiennes. Une initiative qualifiée d'« unilatérale » par l'ancien ministre des Affaires étrangères, ce qui lui valut d'être limogé quelques jours après.

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Depuis cet épisode, feu Richard Randriamandrato s'est tenu à l'écart de la scène politique, avant de faire un retour en se portant candidat de Madagascar à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il déposa sa candidature en août 2024 et s'engagea ensuite dans une campagne à travers l'Afrique. Il perdra cependant l'élection qui s'est déroulée le 15 février 2025. Ce fut la dernière apparition de l'ancien membre du gouvernement sur la scène publique.