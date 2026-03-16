Madagascar: Motocross - 4 Heures honda - Lucas Robert confirme avec Hoareau Alexis

La 24e édition des 4 Heures Honda s'est tenue dimanche à Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy. Lucas Robert, en compagnie cette fois d'Alexis Hoareau, conserve la victoire.

Quatrième victoire consécutive

Le pilote champion de Madagascar de MX en 2025, Lucas Robert, vainqueur en titre des 4 Heures Honda l'an passé en compagnie de Miaro Razafimahefa, confirme sa suprématie cette fois en relais avec le Réunionnais Alexis Hoareau, à la 24e édition de cette prestigieuse course d'endurance. La version 2026 s'est déroulée dimanche sur le circuit sec et poussiéreux à Ivato Ambohidava à Ambatolampy Tsimahafotsy, modifié à 90 % par rapport à la précédente édition. L'équipage Lucas Robert-Alexis Hoareau, au guidon d'une KTM, a franchi en premier la ligne d'arrivée en réalisant 29 tours de la boucle longue de 8 km, empruntant les deux circuits de MX d'Ambohidava ainsi que le terre-plein d'à côté.

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« C'était une bonne course. Cela fait quatre années de suite que je gagne, avec un coéquipier différent à chaque fois. Alexis est quelqu'un que je connais depuis tout petit. Nous roulions ensemble quand nous étions jeunes. Cela fait toujours plaisir de partager ce moment avec lui. Nous avons fait une bonne course, nous avons été réguliers, chacun a fait son travail et cela s'est traduit par un bon résultat », se réjouit Lucas Robert à l'arrivée.

Essai concluant

C'était sa première course à Madagascar pour Alexis Hoareau, champion du monde junior par équipes et champion de France 250 cm³ en 2023 et 2024. « C'était une chouette course. Le duel en tête a été très serré. Sur une course de quatre heures, une minute d'avance, ce n'est pas grand-chose. Cela paraît long, surtout lorsqu'on a un problème mécanique ou une chute. Heureusement, nous n'en avons pas eu », a indiqué Alexis.

Le duo Mathias Plantive, champion de Madagascar en 2024 en MX et Enduro, et Enzo Foulliaron sur Husqvarna, termine en seconde position, effectuant lui aussi 29 tours. Le champion de Madagascar dans la catégorie élite 2 et vainqueur de la première manche du championnat national d'enduro 2026 à Antanetibe Mahazaza, Miadantsoa Razafinarivo, complète le podium et remporte la victoire en solo.

« Le nouveau circuit nous a permis de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles conditions. Malheureusement, il n'a pas plu. C'était très sec, mais dans toutes les conditions on peut être présent. On s'est amusés et on a passé un bon moment », a ajouté Lucas Robert.

C'était la deuxième course d'endurance de la saison et la première hors championnat. Le prochain rendez-vous des passionnés de la discipline sera le Grand Prix du 22 mars comptant pour la deuxième manche du championnat MX.