Nigeria: Le taux de pénétration de l'internet atteint 53 % grâce à l'expansion des réseaux des opérateurs de télécommunications

La pénétration de l'internet au Nigéria a atteint 53 % en janvier 2026, les opérateurs de télécommunications ayant étendu leurs réseaux à large bande et ajouté des millions de nouveaux utilisateurs, selon les données de la Commission des communications du Nigéria (Nigerian Communications Commission).

Cette croissance reflète l'augmentation de la demande de données mobiles et l'investissement continu dans l'infrastructure du réseau à travers le pays.

Airtel Nigeria a enregistré la plus forte augmentation mensuelle du nombre d'abonnés à l'internet. La société a ajouté plus de 1,5 million d'utilisateurs entre décembre 2025 et janvier 2026. Il s'agit de la plus forte augmentation mensuelle d'Airtel depuis avril 2016.

La pénétration d'internet d'Airtel a augmenté à 53,5% en janvier, contre 52% en décembre. La base d'utilisateurs d'internet de l'entreprise a augmenté d'environ 10,5% en glissement annuel.

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L'expansion du réseau a soutenu l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Airtel a ajouté 2 242 nouveaux sites de réseau en 2025, soit une augmentation de 15,5 %, ce qui porte son total à environ 16 711 sites dans tout le pays.

L'entreprise a également étendu sa dorsale en fibre optique de 25 %. Le projet fait partie de sa stratégie d'internet fixe visant à réduire la dépendance à l'égard des liaisons de transmission par micro-ondes.

Airtel a également étendu son réseau 5G à travers les plus grandes villes du Nigéria. L'opérateur a plus que doublé les sites 5G actifs dans les 20 premiers marchés urbains.

En outre, Airtel a mis à niveau 5 032 sites existants, soit environ 30% de son réseau, pour gérer la demande croissante de données. L'entreprise a signalé une augmentation de 46% du trafic de données sur son réseau.

MTN Nigeria a également enregistré une forte croissance du nombre d'abonnés.

L'entreprise a gagné 1,2 million d'internautes en janvier, ce qui porte le nombre total de ses abonnés à 81,1 millions. Ce chiffre est à comparer aux 73,7 millions d'utilisateurs recensés un an plus tôt, ce qui représente une croissance d'environ 10 %.

Les chiffres montrent que le fossé se creuse entre les plus grands opérateurs de télécommunications et leurs concurrents plus modestes.

Globacom, le troisième opérateur de télécommunications du Nigeria, a recruté 557 243 nouveaux abonnés à l'internet en janvier. Sa base totale d'utilisateurs d'Internet a atteint 15,4 millions, contre 14,8 millions en décembre.

L'opérateur continue de se remettre des pertes d'abonnés liées à un audit réglementaire de la Commission nigériane des communications en avril 2024.

T2 Mobile, anciennement connu sous le nom de 9mobile, a également enregistré une croissance du nombre d'abonnés.

L'entreprise a ajouté 63 574 internautes en janvier, portant son total à 843 811.

Malgré l'augmentation du nombre d'utilisateurs, le Nigeria n'a pas encore atteint son objectif national de pénétration du haut débit de 70 %, que le gouvernement souhaitait atteindre d'ici 2025.

Les opérateurs de télécommunications continuent d'investir dans les réseaux de fibre optique, la couverture 4G et l'infrastructure 5G afin d'élargir l'accès aux services internet.

Points clés à retenir

Avec plus de 220 millions de connexions mobiles, le Nigeria possède le plus grand marché des télécommunications en Afrique. L'internet mobile reste le principal canal d'accès numérique, car l'infrastructure fixe à large bande est limitée en dehors des grandes villes. Les opérateurs de télécommunications ont investi des milliards de dollars dans l'infrastructure du réseau au cours de la dernière décennie afin d'étendre la couverture et de répondre à la demande croissante de données.

La croissance des smartphones, des paiements numériques, du streaming vidéo et des services en ligne a augmenté la consommation de données dans tout le pays. La politique gouvernementale soutient également l'expansion du haut débit grâce à l'attribution de fréquences et à des programmes nationaux d'économie numérique.

Toutefois, les infrastructures restent insuffisantes dans les zones rurales, où la couverture du réseau et la liaison par fibre optique sont limitées. Le coût des licences d'utilisation du spectre, les problèmes d'approvisionnement en électricité et les pressions monétaires affectent également les investissements dans les télécommunications. Le secteur est dominé par de grands opérateurs tels que MTN, Airtel et Globacom, qui contrôlent la plupart des abonnés mobiles et du trafic de données.

Alors que les services numériques se développent dans les secteurs de la banque, du commerce et des médias, les réseaux de télécommunications restent l'épine dorsale de l'économie numérique du Nigeria. Des investissements continus dans les réseaux à fibre optique et les infrastructures 4G et 5G seront nécessaires pour augmenter la pénétration du haut débit et soutenir la population numérique croissante du pays.