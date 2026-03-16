Nigeria: Les distributeurs de musique étrangers contrôlent 68 % du marché de l'écoute en continu au pays

Trois sociétés mondiales de distribution de musique ont représenté 68 % du volume total de streaming au Nigeria en 2025, soulignant le rôle des entreprises étrangères sur le marché de la musique du pays. Empire, Sony Music et Universal Music Group ont dominé les flux de Spotify au Nigeria, selon les données de Creator Economy IQ.

Empire s'est classé premier avec 1,2 milliard de flux, soit 32,9 % du total des flux Spotify générés par les artistes nigérians.

La société travaille avec plusieurs labels nigérians, dont Dangbana Republik. Ses partenariats de distribution ont contribué à générer la plus grande part de l'activité de streaming au cours de l'année.

Universal Music Group s'est classé deuxième avec 786,4 millions de streams, soit une part de marché d'environ 21 %.

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Les performances de l'entreprise ont été tirées par les artistes liés à Mavin Records, notamment Rema et Ayra Starr. Ces deux artistes se sont classés parmi les musiciens nigérians les plus écoutés en 2025.

Sony Music s'est classé troisième avec 541,8 millions de streams, ce qui représente environ 14 % du marché.

Une grande partie des performances de Sony en matière de streaming provient d'artistes tels que Tems et Shallipopi, par l'intermédiaire du label Since '93.

Les trois entreprises combinées contrôlent environ les deux tiers de l'activité de streaming musical au Nigeria.

Leur présence reflète les lacunes structurelles de l'industrie musicale nigériane.

Des études montrent que le secteur a toujours manqué de structures d'entreprise formelles, de normes d'information financière et de systèmes transparents de gestion des redevances.

Les sociétés de distribution mondiales ont comblé une partie de cette lacune en fournissant des cadres commerciaux établis pour la gestion des artistes, l'édition musicale et la distribution mondiale.

L'intégration des artistes nigérians dans les réseaux de distribution mondiaux a permis d'augmenter les revenus de la diffusion en continu.

Les artistes nigérians ont généré environ 58 milliards de nairas grâce aux flux de Spotify en 2025, ce qui équivaut à environ 41,5 millions de dollars.

Les partenariats internationaux ont aidé les artistes nigérians à atteindre un public mondial. Des musiciens comme Burna Boy, Wizkid et Tems ont élargi leur base de fans grâce à des tournées internationales et à des plateformes numériques.

Malgré cette croissance, le secteur reste confronté à des contraintes structurelles.

Le piratage et les canaux de distribution informels continuent de réduire les revenus légitimes de la musique.

Le coût de la promotion, de l'enregistrement et de la distribution constitue également un obstacle pour les artistes qui ne bénéficient pas du soutien d'une grande maison de disques.

Des initiatives locales voient le jour pour favoriser le développement des talents.

En 2025, la chanteuse Tems a lancé l'initiative Leading Vibe, un programme qui offre une formation, un mentorat et des ressources aux femmes qui entrent dans l'industrie musicale.

L'initiative se concentre sur le renforcement des capacités professionnelles au sein du secteur.

L'industrie musicale nigériane devrait atteindre une valeur de 1,03 milliard de dollars, soit environ 1,5 billion de nairas, d'ici 2033.

Points clés à retenir

Le Nigeria est devenu l'un des plus grands marchés de la musique en Afrique et une source majeure de contenu en continu à l'échelle mondiale grâce à l'afrobeats et aux genres connexes. Les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music et YouTube ont permis aux artistes nigérians d'atteindre des publics en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

La croissance du streaming numérique a remplacé la distribution physique de musique et réduit l'impact du piratage traditionnel, mais elle a également transféré le contrôle de l'infrastructure de distribution à des entreprises mondiales qui gèrent les licences, l'édition et le marketing international. L'écosystème musical nigérian fonctionne encore avec des structures formelles limitées pour la collecte des redevances, l'application des droits d'auteur et l'établissement des rapports financiers.

De nombreux artistes dépendent de distributeurs étrangers pour accéder aux plateformes mondiales de streaming, aux réseaux de licence et aux circuits de tournée internationaux. Par conséquent, une grande partie des revenus et de l'infrastructure de données reste en dehors de l'industrie locale. Les analystes estiment que le marché du streaming musical en Afrique va continuer à croître à mesure que l'adoption des smartphones et l'accès à l'internet mobile augmentent sur le continent.

Le Nigeria reste le principal contributeur à cette croissance en raison de la taille de sa population et de son influence culturelle. La prochaine étape du développement pourrait dépendre de la capacité des entreprises locales à mettre en place des systèmes d'édition, de distribution et de gestion des droits plus solides, permettant aux artistes et aux producteurs de tirer davantage de valeur de la demande mondiale de musique africaine.