Nigeria: La Banque centrale du Nigeria limite les changements de numéros de téléphone BVN à une seule fois

La Banque centrale du Nigeria a restreint la fréquence à laquelle les clients peuvent changer le numéro de téléphone lié à leur numéro de vérification bancaire, limitant la mise à jour à une fois dans la vie.

Cette règle a été annoncée dans une circulaire envoyée aux banques et aux institutions financières. La nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er mai 2026.

La banque centrale a déclaré que la mesure est conçue pour réduire les risques de fraude dans le système de paiement numérique du Nigeria, où les numéros de téléphone mobile sont utilisés pour la vérification de l'identité et l'accès au compte.

Les numéros de téléphone liés aux BVN sont utilisés pour les mots de passe à usage unique, les alertes sur les transactions et la récupération des comptes.

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En raison de ce rôle, le numéro lié à un BVN est souvent la cible de tentatives de fraude.

La restriction vise à réduire la manipulation de l'identité et la fraude liée à la carte SIM, qui peuvent permettre un accès non autorisé aux comptes bancaires.

Le Nigeria a introduit le système BVN en 2014 afin de créer un cadre d'identité unifié pour le secteur bancaire.

Le système relie les comptes bancaires aux données d'identité biométriques, ce qui permet aux institutions financières d'identifier les clients dans l'ensemble du système bancaire.

En mars 2026, 68,6 millions de personnes étaient inscrites au BVN.

La banque centrale a également introduit un nouveau système de liste de surveillance pour les transactions suspectes liées aux BVN.

En vertu de cette règle, une banque peut placer un BVN sur une liste de surveillance temporaire pour une durée maximale de 24 heures si une activité suspecte est détectée.

Pendant cette période, les banques doivent contacter le client pour vérifier la transaction.

La liste de surveillance agit comme un mécanisme de pause qui permet aux banques d'examiner l'activité avant que les fonds ne circulent dans le système financier.

La fraude liée aux cartes SIM et à la manipulation de l'identité est devenue une préoccupation croissante dans l'environnement bancaire numérique du Nigeria.

Selon les données du Nigeria Inter Bank Settlement System, les escroqueries par ingénierie sociale ont représenté 62 901 cas de fraude en 2023.

Les compromissions liées à la carte SIM jouent souvent un rôle dans ces schémas, car les fraudeurs tentent de prendre le contrôle du numéro de téléphone connecté à un compte bancaire.

La banque centrale a également rappelé que l'enregistrement du BVN est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.

L'accès aux informations de la base de données BVN est limité aux institutions financières agréées par le régulateur.

Cette directive s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges déployés par les régulateurs pour renforcer les contrôles de la fraude dans le secteur bancaire et fintech du Nigéria.

Les mesures récentes comprennent des règles plus strictes en matière de connaissance du client et une surveillance plus stricte des transactions numériques.

Points clés à retenir

Le Nigéria exploite l'un des plus grands écosystèmes de paiements numériques en Afrique, sous l'impulsion des services bancaires mobiles, des plateformes fintech et des systèmes de paiement instantané. Le pays traite des milliards de transactions électroniques chaque année grâce à des systèmes tels que le Nigeria Inter Bank Settlement System et la plateforme de paiement instantané NIBSS.

L'expansion des paiements numériques s'est accompagnée d'une évolution des systèmes de fraude. L'ingénierie sociale, l'usurpation d'identité et les attaques par échange de cartes SIM sont devenues des méthodes courantes utilisées par les criminels pour accéder aux comptes financiers. Les fraudeurs ciblent souvent les numéros de téléphone liés aux identités bancaires parce que ces numéros contrôlent les mots de passe à usage unique et les outils de récupération des comptes.

Les régulateurs ont réagi en renforçant les systèmes de vérification de l'identité tels que les cadres du numéro de vérification bancaire et du numéro d'identité national. Ces couches d'identité relient les données biométriques aux comptes financiers et permettent aux banques de suivre l'activité des différentes institutions. Le Nigeria étend également la couverture de l'identité numérique dans le cadre de sa stratégie d'inclusion financière.

Alors que de plus en plus de services financiers sont offerts en ligne, les régulateurs renforcent les contrôles relatifs à l'authentification et à la sécurité des comptes. Des mesures telles que la limitation des changements de numéros de téléphone, les systèmes de suivi des transactions et le renforcement des exigences en matière de connaissance du client visent à réduire les risques de fraude tout en maintenant la croissance des paiements numériques dans le pays.