Madagascar: ÉNERGIE - Les forêts insuffisantes pour la production de charbon

Le Silo national des graines forestières (SNGF) insiste sur l'urgence d'élargir les surfaces consacrées à la production de forêts destinées à la fabrication du charbon de bois. « Les forêts existantes ne suffisent plus à couvrir la demande en charbon. Il est donc nécessaire d'augmenter les surfaces destinées à la plantation d'arbres pour cette production », a déclaré Ivannie Rabenitany, directrice du SNGF, vendredi, à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de l'établissement, à l'Ekar Antanimena.

Par ailleurs, les principaux arbres utilisés pour la production de charbon, notamment l'eucalyptus, commencent à vieillir. « Les eucalyptus tiennent encore le coup, mais ils commencent à décliner », a précisé la directrice.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a déjà alerté sur un risque de crise dans la production de charbon de bois dans les prochaines années, lors du lancement officiel des Assises pour l'Environnement et le Développement durable, tenues au Centre de conférences internationale (CCI) d'Ivato, le 4 mars. La perte de couverture forestière est significative, alors que 80 % de la population malgache en dépend.

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Pour anticiper cette situation, le SNGF a mis en place des plantations dédiées à la production de graines d'eucalyptus afin d'assurer la pérennité de la filière charbon. Toutefois, d'autres mesures restent nécessaires pour éviter la crise annoncée par le ministère, comme l'extension des terrains de culture des bois. « Les terres fertiles sont utilisées pour la production alimentaire. Il est donc nécessaire d'exploiter les terres moins productives pour la plantation d'arbres », a souligné Ivannie Rabenitany.