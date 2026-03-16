Afrique: Le continent réinvente le financement climatique

L'Afrique prend le contrôle de son avenir climatique. Incapable de compter sur l'aide étrangère et le financement traditionnel du développement pour répondre à ses besoins, le continent mobilise des investissements en utilisant de nouveaux modèles qui intègrent les initiatives climatiques aux objectifs de développement.

Il ne s'agit pas simplement de reformuler d'anciennes approches, mais d'un changement fondamental dans la manière dont l'action climatique est conçue et mise en oeuvre à travers l'Afrique.

Lorsque le financement climatique a fait son apparition dans les années 1990, il était fondé sur les principes de responsabilité et d'assistance, les économies développées étant censées soutenir leurs homologues en développement par des transferts financiers. Au départ, le financement climatique était largement axé sur l'atténuation et structuré autour de mécanismes basés sur des projets qui reflétaient les priorités des donateurs plutôt que les besoins des bénéficiaires.

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Le mécanisme de développement propre (MDP), établi dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, illustrait bien cette approche. Le MDP permettait aux pays industrialisés d'investir dans des projets visant à réduire les émissions dans les économies en développement plutôt que de poursuivre des réductions d'émissions plus coûteuses chez eux, que ces projets soient ou non en adéquation avec les trajectoires de développement ou les besoins d'adaptation des pays.

Au fur et à mesure de l'évolution du régime climatique, les lacunes de cette approche initiale ont été reconnues et la portée du financement climatique a été élargie pour inclure l'adaptation et des engagements financiers à plus long terme. L'introduction des contributions déterminées au niveau national dans l'accord de Paris sur le climat de 2015 a constitué une avancée particulièrement prometteuse, car elle visait explicitement à aligner le financement sur les stratégies de développement des pays.

Dans la pratique, cependant, le modèle de financement climatique en Afrique est resté largement inchangé. L'action climatique a continué d'être liée au soft power, financée par l'aide publique au développement et mise en oeuvre principalement au cas par cas. L'atténuation a ainsi continué de primer sur l'adaptation, malgré la vulnérabilité aiguë de l'Afrique aux effets du changement climatique.

Plus fondamentalement, les acteurs extérieurs - gouvernements, ONG et agences de développement - ont continué à fonder leurs décisions sur leur propre perception des risques climatiques, imposant des solutions qui ne reflétaient pas les priorités ou les perspectives africaines. Si certains projets individuels ont parfois apporté des avantages localisés, ils n'ont jamais réussi à combler les lacunes en matière d'infrastructures, et encore moins à renforcer les capacités de l'État ou à transformer les marchés et les écosystèmes économiques.

Ces faiblesses ont été exacerbées pendant la crise du COVID-19, lorsque les flux de financement climatique vers l'Afrique ont stagné, et elles n'ont pas été résolues au lendemain de la pandémie, même si les flux ont rebondi. Selon la Climate Policy Initiative, les financements climatiques vers l'Afrique ont bondi de 48 % entre 2019-2020 et 2021-2022, passant de 29,5 milliards de dollars à 43,7 milliards de dollars, grâce en grande partie à un engagement multilatéral renouvelé et à une reprise partielle des investissements privés.

Cette reprise a reflété un rebond mondial plus large : le financement climatique mondial a dépassé les 2 000 milliards de dollars pour la première fois en 2024, soit une croissance d'environ 8 % par rapport à l'année précédente. Néanmoins, cette croissance est restée inférieure à celle de 15 % enregistrée entre 2022 et 2023, reflétant des vents contraires tels que la hausse des taux d'intérêt, la baisse des prix du gaz naturel et les contraintes liées aux infrastructures du réseau électrique. La part de l'Afrique dans le gâteau n'a enfin pas suivi le rythme de la croissance globale.

On a également assisté à un retour vers les investissements axés sur l'atténuation. En 2019-2020 et 2021-2022, la part du financement total consacré à l'adaptation en Afrique a diminué, passant de 39 % à 32 %, en grande partie en raison de l'expansion du financement à double bénéfice qui combine les objectifs d'atténuation et d'adaptation. Bien que cette part soit largement supérieure à celle d'autres régions, notamment l'Amérique latine, l'Asie du Sud et du Sud-Est et le Moyen-Orient (1 à 14 %), le total reste insuffisant pour protéger les pays africains contre l'escalade rapide des effets du changement climatique. En 2024, les augmentations les plus importantes du financement climatique ont été enregistrées dans le secteur des transports, en particulier les véhicules électriques, ce qui les rend axés sur l'atténuation, la Chine, le Brésil, le Vietnam et l'Indonésie étant en tête.

Confrontés à la stagnation du financement de l'adaptation et à l'intensification des effets du changement climatique, les Africains prennent les choses en main et élaborent de nouvelles approches du financement climatique qui reflètent mieux leurs besoins. Un exemple notable est le Partenariat pour une transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership - JETP) en Afrique du Sud, une plateforme d'investissement pionnière qui vise à aligner le financement lié au climat, en particulier pour soutenir la décarbonisation du système énergétique, sur des stratégies plus larges de développement et de croissance économiques. Depuis l'introduction de ce concept lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2021 à Glasgow (COP26), l'Indonésie, le Vietnam et le Sénégal ont suivi l'exemple de l'Afrique du Sud en signant des JETP avec les économies avancées du Groupe des partenaires internationaux.

Comme l'a souligné le Panel d'experts africains dans un rapport récent, les plateformes d'investissement telles que les JETP offrent un mécanisme structuré permettant d'identifier les projets bancables et de réduire le coût du capital. Cela peut réduire les pressions liées à la dette, tout en mobilisant des sources de financement plus importantes et plus diversifiées pour le climat et le développement, qui seraient autrement hors de portée.

Il est certain que d'importants défis restent à relever. Lorsque les droits de premier ordre (civils et politiques) et de second ordre (sociaux, culturels et économiques) sont en jeu, aucun programme ou plateforme ne peut à lui seul garantir l'inclusivité, pas même un programme comme le JETP, conçu pour promouvoir la justice et l'équité. Au contraire, une économie plus inclusive nécessite des réformes politiques et institutionnelles plus larges, soutenues par des élites politiques, financières et économiques qui adoptent une perspective éclairée et à long terme.

Les JETP peuvent néanmoins soutenir cet effort. En intégrant les considérations de justice sociale dans les cadres d'investissement - y compris la sélection, l'évaluation et la gestion des projets - ils favoriseraient un changement progressif à l'échelle du système. À ce titre, les JETP représentent un modèle véritablement transformateur de financement climatique, qui est aligné sur les besoins et les intérêts des pays.

Bien que les modèles d'investissement climatique adoptés par les pays africains en soient encore à leurs débuts, ils ouvrent déjà de nouveaux modes d'engagement fermement ancrés dans l'économie réelle. À mesure qu'ils mûrissent, ils promettent de mobiliser des montants plus importants de capitaux nouveaux et concessionnels, ce dont l'Afrique a précisément besoin pour soutenir ses investissements et sa capacité de production, renforcer sa résilience économique face aux chocs climatiques et macroéconomiques, et faire progresser ses objectifs de développement à long terme.

Saliem Fakir est fondateur et directeur exécutif de l'African Climate Foundation.