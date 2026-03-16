Tunisie: Soirée exceptionnelle de Nabiha Karaouli en clôture du 42ème Festival de la Médina de Tunis

TUNIS — Le rideau est tombé dimanche soir 15 mars 2026 au Théâtre municipal de la capitale sur le Festival de la Médina, avec une soirée exceptionnelle de l'artiste Nabiha Karaouli face un public nombreux, pour une 42ème édition marquée par 30 spectacles répartis sur 26 soirées ramadanesques.

A la cérémonie de clôture, le président de l'Association du Festival de la Médina de Tunis, Chedly Ben Younes, a salué cette édition qui a marqué le passage de plus de quarante d'évènements, la qualifiant d'exceptionnelle en raison de la richesse des spectacles programmés.

Ben Younes a d'ailleurs souligné que le choix de l'artiste Nabiha Karaouli pour être à la cérémonie de clôture revêt une symbolique particulière, d'autant plus qu'elle a fait ses débuts au Festival de la Médina.

Ben Younes a relevé la qualité et la diversité des spectacles de cette édition, qui ont varié entre différents styles artistiques, pour séduire un public de toutes les tranches d'âge, répartis sur plusieurs lieux à savoir le Théâtre municipal de Tunis, Dar Lasram, le Centre culturel Bir Lahjar, le Club culturel Tahar Haddad et Zaouïa Sidi Mehrez.

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L'artiste Nabiha Karaouli, accompagnée d'un ensemble musical dirigé par le maestro Khaled Ben Aissa, a interprété un bouquet des plus belles chansons qui ont fait sa renommée et qui sont restées gravées dans la mémoire du grand public au fil des ans.

Parmi les tubes interprétés figurent les chansons du patrimoines réarrangées et une sélection de ses plus belles compositions personnelles de l'artiste. Le public du Théâtre municipal de Tunis a réagi avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur avec Nabiha Karaouli, formant une véritable chorale en totale harmonie avec l'artiste, pour une soirée ramadanesque mémorable qui sera gravée dans l'esprit des fans.