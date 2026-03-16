Afrique: Climat - Intégrer les mesures d'adaptation développées localement sur le continent

Selon un nouveau rapport, il est essentiel d'intégrer les initiatives d'adaptation menées localement est essentielle pour renforcer la résilience face à l'aggravation des risques climatiques qui menacent les moyens de subsistance, les écosystèmes et le développement en Afrique.

Cependant, les efforts d'adaptation produits sur le continent restent fragmentés, inégalement financés et dominés par des priorités extérieures, constate ce rapport publié par Global Health Strategies en partenariat avec la Direction de l'environnement durable et de l'économie bleue de la Commission de l'Union africaine (UA).

"L'adaptation doit passer d'une approche centrée sur des projets environnementaux à une intégration systématique dans la planification économique, les systèmes de finances publiques et les politiques sectorielles "Emmanuel Siakilo, conseiller principal en adaptation au changement climatique et en résilience auprès de la Commission de l'UA

Dans une interview vidéo accordée à SciDev.Net , Emmanuel Siakilo, conseiller principal en adaptation au changement climatique et en résilience auprès de la Commission de l'UA, met en garde contre les « interventions copiées-collées » et contre « l'injection de l'argent dans des interventions qui ne fonctionnent pas nécessairement pour le continent ».

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Il affirme que les initiatives d'adaptation menées au plan local doivent être contextualisées et bien coordonnées pour permettre une résilience quantifiable.

« Toutefois, elles doivent être intégrées aux processus nationaux de planification et de budgétisation », dit-il.

« L'adaptation doit passer d'une approche centrée sur des projets environnementaux à une intégration systématique dans la planification économique, les systèmes de finances publiques et les politiques sectorielles », ajoute l'expert de l'Union africaine.

Alors que certaines régions d'Afrique devraient connaître un réchauffement de 2 à 6°C d'ici 2050, l'adaptation au changement climatique n'est plus « plus seulement une priorité de développement, mais un impératif de survie », prévient ce rapport sur l'adaptation au changement climatique.

Publié fin janvier 2026, ce document identifie quatre interventions cruciales menées au niveau local que les gouvernements de tout le continent pourraient adopter.

Parmi elles figure notamment l'agriculture climato-intelligente et des pratiques agroécologiques intégrées aux connaissances traditionnelles, ainsi que des systèmes d'alerte précoce où les données météorologiques sont associées à une planification locale des interventions.

Toutefois, pour que ces interventions soient couronnées de succès, l'adhésion du secteur privé et du gouvernement est nécessaire, souligne Emmanuel Siakilo.

« Les ressources dont disposent les institutions publiques au niveau national, ne sont pas suffisantes pour gérer les interventions d'adaptation sur le continent », explique-t-il.

« En réalité, les pays du continent ont utilisé des ressources destinées à des secteurs sociaux essentiels comme la santé et l'éducation pour s'adapter aux impacts du changement climatique [...] ; ce qui crée davantage de difficultés pour les communautés de ces pays. »

L'expert souligne également l'importance d'associer le genre, les jeunes, les peuples autochtones et la société civile dans les programmes d'adaptation au changement climatique, ajoutant que cela doit aller au-delà du « symbolisme ».

« Il ne s'agit pas seulement d'impliquer ces groupes à la phase de la consultation », précise-t-il.

« Ce qui est capital est que leur participation influence les budgets et les instances décisionnelles. Nous avons besoin d'une représentation directe des communautés autochtones, des jeunes, des femmes et de la société civile dans les instances et les espaces de décision relatifs à l'adaptation. »