Cote d'Ivoire: Promotion des droits humains - L'Apdh-CI installe sa délégation régionale du Gontougo

L'Action pour la protection des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire (Apdh-CI) poursuit son implantation à l'intérieur du pays. L'organisation a procédé, le samedi 14 mars 2026, à l'installation officielle de sa délégation régionale du Gontougo, lors d'une cérémonie tenue à la préfecture de Bondoukou.

La rencontre, présidée par le président national de l'organisation, Abraham Yaurobat Denis, s'est déroulée en présence d'autorités administratives, d'acteurs de la société civile et de leaders communautaires. À cette occasion, le journaliste Toussaint N'Gotta a été investi président régional de l'Apdh-CI pour le Gontougo.

Représentant le préfet de région, le secrétaire général de préfecture, Loan Constant, a salué une initiative qui traduit le renforcement du partenariat entre l'État et la société civile dans la promotion des droits fondamentaux. Selon lui, la protection des droits humains ne saurait reposer uniquement sur les institutions publiques, mais nécessite l'engagement d'organisations indépendantes capables de sensibiliser les populations et d'accompagner les victimes.

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Prenant la parole, le président national de l'Apdh-CI a souligné que l'installation de cette délégation s'inscrit dans la volonté de rapprocher l'action de l'organisation des populations locales. « La défense des droits de l'Homme doit s'enraciner au plus près des communautés, notamment celles dont les droits restent fragiles », a-t-il indiqué.

Le nouveau président régional, Toussaint N'Gotta, s'est pour sa part engagé à oeuvrer à l'enracinement de l'organisation dans la région et à porter la voix des populations. La cérémonie s'est achevée par la présentation du bureau régional et une conférence sur le thème : « Démocratie, droits de l'homme et paix : quelle cohabitation ? », marquant la volonté de l'Apdh-CI de renforcer son action en faveur de la dignité humaine et de l'État de droit.