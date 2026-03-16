Cote d'Ivoire: Promotion du sport - Une compétition de « petits poteaux » lancée à Abidjan

Après une première édition qui a suscité un fort engouement auprès du public et des joueurs, Betclic Côte d'Ivoire, filiale du groupe Betclic spécialisée dans les paris et jeux en ligne, organise, en collaboration avec Ivoire Agora et la Fédération ivoirienne de football petits poteaux, un tournoi dénommé « Betclic Agora League ».

Cette deuxième édition se déroulera du 28 mars au 25 avril 2026, dans les espaces Agora situés dans quatre communes d'Abidjan : Abobo, Yopougon, Koumassi et Port-Bouët. Le lancement officiel de la compétition a eu lieu le vendredi 13 mars 2026, à l'Agora de Koumassi. Pour cette édition, 40 équipes composées de 320 joueurs sont engagées, soit 10 équipes par commune pour les phases de qualification communales.

Au niveau des récompenses, l'équipe victorieuse de la grande finale remportera 8 millions de Fcfa, tandis que le deuxième prix s'élèvera à 3 millions de Fcfa et le troisième à 1 million de Fcfa, soit un total de 12 millions de Fcfa qui seront distribués.

Plusieurs innovations annoncées

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Les organisateurs annoncent plusieurs nouveautés pour rendre la compétition plus attractive. « Nous proposons une compétition plus dynamique et plus participative, avec un format plus court et plus intense, offrant un rythme soutenu et des rencontres plus spectaculaires », explique Boli Bi Donald, chef de projet. La compétition adoptera également un format itinérant. Chaque commune accueillera les rencontres dans son espace Agora afin de permettre aux supporters de vivre l'événement au plus près de leur quartier.

Par ailleurs, des comités de mobilisation seront mis en place dans les communes pour encourager la participation du public et créer une ambiance festive autour de chaque étape du tournoi. Des distinctions individuelles et collectives sont également prévues, notamment les prix du meilleur joueur du tournoi, du joueur fair-play, du meilleur "carreleur", du meilleur coach et du meilleur comité de mobilisation.

Un soutien à un sport populaire

Selon Me Fofana Inza, président de la Fédération ivoirienne de football petits poteaux, cette initiative vise à soutenir une discipline profondément ancrée dans la culture sportive ivoirienne. « Les petits poteaux constituent un sport populaire en Côte d'Ivoire, d'où sont issus de nombreux footballeurs professionnels ivoiriens », a-t-il déclaré.

Pour Kadi Kotondi, directrice générale de Betclic Côte d'Ivoire, les « petits poteaux » représentent bien plus qu'un simple jeu. « Ils constituent une véritable culture. C'est un moment de partage entre générations et entre quartiers. Le sport a ce pouvoir d'unir et de créer des opportunités. C'est pourquoi nous avons accepté d'accompagner ce projet afin de donner plus de visibilité à cette discipline très pratiquée en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de contribuer à faire grandir cette compétition », a-t-elle affirmé.

Promouvoir les talents et les valeurs du sport

De son côté, Ismaël Siribé, directeur général d'Ivoire Agora, estime que cette deuxième édition marque une étape importante dans la consolidation de la compétition et dans la valorisation des jeunes talents. « À travers cette initiative, il s'agit de promouvoir non seulement la performance sportive, mais aussi les valeurs fondamentales du sport que sont la discipline, le respect, l'esprit d'équipe et la cohésion sociale », a-t-il indiqué.

Il a également salué l'engagement des organisateurs, soulignant que cette compétition offre un cadre structuré d'expression et d'épanouissement pour la jeunesse, tout en contribuant à la dynamique nationale de promotion du sport comme levier de développement et d'intégration sociale.

Un match de gala en clôture

Comme cerise sur le gâteau, un match de gala opposera les anciennes gloires de l'Asec Mimosas à une sélection All-Star du tournoi. À cet effet, l'ancien international ivoirien Siaka Tiéné dit Chico, a pris part à la cérémonie officielle de lancement de la compétition.