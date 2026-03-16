Madagascar: Concours d'éloquence 2026 - Élodie Miangaly De Vathaire offre la victoire à Madagascar

La lycéenne du Lycée français d'Antananarivo remporte la finale régionale du Concours d'éloquence de l'océan Indien, organisée à l'île Maurice.

Par la force de sa voix et la clarté de son argumentation, Élodie Miangaly De Vathaire a marqué la finale du Concours d'éloquence de l'océan Indien 2026 en décrochant la première place. La compétition s'est tenue le mardi 10 mars au Caudan Arts Centre, à Maurice, réunissant des lycéens venus de plusieurs territoires de la région.

Représentant le Lycée français d'Antananarivo, la jeune finaliste a su convaincre le jury grâce à un discours jugé clair, limpide et original, porté avec assurance et sans la moindre trace de timidité. Cette édition était placée sous le thème : « Quand la voix des jeunes s'élève pour une langue française à leur image : diverse, audacieuse, culturelle ».

Les thèmes abordés lors de cette compétition portent généralement sur des enjeux contemporains touchant la jeunesse, la société ou la culture, invitant les candidats à argumenter, défendre leurs convictions et transmettre des émotions à travers l'art oratoire.

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Très émue après l'annonce des résultats, Élodie Miangaly De Vathaire a partagé son ressenti : « Je ne le réalise pas encore, je savoure cette victoire. Je me sens très reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont aidée à venir jusqu'ici, à Maurice. Il y a tellement de gratitude, d'émotion et de nostalgie pour cette victoire. »

Difficulté

Dans son discours, la lauréate a choisi d'aborder des sujets personnels et profonds, notamment sa bi-nationalité française et malgache, ainsi que la place des femmes dans la société actuelle. Elle a évoqué la difficulté d'être soi-même dans un monde en évolution, mais encore marqué par certaines limites, soulignant les défis que peuvent rencontrer les femmes aujourd'hui.

Créé par l'association Jeunes d'Aujourd'hui pour Demain, ce concours régional met en lumière les talents oratoires des élèves de la zone océan Indien, notamment de La Réunion, de Maurice, de Madagascar et de Mayotte. L'événement vise à encourager l'expression orale, le vivre-ensemble et les échanges culturels entre jeunes de différents territoires. Grâce à cette performance remarquée, la jeune lycéenne offre ainsi à Madagascar une victoire marquante dans ce concours régional consacré à l'art de la parole.