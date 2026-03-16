Madagascar: Alakamisy Fenoarivo - Des bandits tuent un homme et son fils

À Ambohidrazana, dans la commune d'Alakamisy Fenoarivo, une attaque à main armée a coûté la vie à deux membres d'une même famille, froidement exécutés.

Deux hommes, père et fils, originaires de Vinaninony-Faratsiho, ont été abattus samedi à Ambohidrazana, dans la commune d'Alakamisy Fenoarivo, district d'Atsimondrano. Âgés respectivement de 67 et 41 ans, ils ont succombé sur le coup après avoir tenté de s'opposer à une vingtaine de malfaiteurs armés qui avaient pris d'assaut leur domicile vers 23 h 30. L'épouse du plus jeune a été grièvement blessée par balle à l'abdomen et transportée en urgence vers un centre de soins. Son état n'est désormais plus jugé critique.

Les criminels, munis de trois pistolets artisanaux, d'un fusil de chasse et d'une arme de guerre, ont arraché les quatre portes métalliques de l'habitation avant d'ouvrir le feu lorsque les victimes ont tenté de les repousser. Selon les témoignages recueillis, celui qui portait le fusil d'assaut était le seul à dissimuler son visage derrière une cagoule. La bande a emporté une somme de 300 000 ariary, quatre téléphones portables et deux bagues en argent. Un butin dérisoire qui laisse penser que l'argent n'était pas nécessairement le véritable objectif de l'attaque.

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Rafales

Selon l'enquête de la gendarmerie, les deux hommes tués étaient connus dans le village comme des créanciers. Leur réputation d'entretenir des relations avec des femmes mariées aurait alimenté rancunes et jalousies. Les enquêteurs privilégient ainsi la piste d'un règlement de comptes ou de tensions de voisinage.

Les habitants, réveillés par les rafales et les appels au secours, décrivent une nuit de terreur ponctuée par les aboiements des chiens. Malgré l'éloignement du poste de gendarmerie, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement et ont engagé une poursuite.

Les assaillants ont néanmoins réussi à prendre la fuite en direction de Tsarahonenana. Des témoignages indiquent que certains d'entre eux seraient connus dans la localité : l'un aurait été identifié comme le conjoint d'une commerçante du marché d'Alakamisy, un autre aurait été reconnu à sa voix.

Ce n'est pas la première fois que ce hameau est la cible de vols à main armée. Fin janvier déjà, six habitations avaient été attaquées par une vingtaine d'hommes. La répétition de ces violences alimente l'inquiétude des riverains. L'enquête se poursuit afin de retrouver les auteurs de ce double homicide.