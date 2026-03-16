Madagascar: Ambohipo - Un groupe d'individus saccage une discothèque

16 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Hier, la discothèque Taxi Hely d'Ambohipo a été la cible d'un acte de vandalisme. Vers 1h 45 du matin, un groupe d'individus s'est rassemblé devant l'établissement, provoquant des troubles à l'ordre public et brisant les vitres à coups de pierres. Selon les informations recueillies, ils avaient également préparé des cartons et des pneus.

Ils ont voulu incendier la discothèque. Alertés par un appel téléphonique, les éléments du commissariat de la Sécurité publique du deuxième arrondissement se sont rendus sur les lieux. Malgré les injonctions des policiers, les fauteurs de troubles ont refusé d'obtempérer, ce qui a conduit les forces de l'ordre à effectuer des tirs de sommation en l'air pour les disperser.

Les individus ont pris la fuite en continuant à lancer des projectiles en direction des agents. Un jeune homme de 20 ans, étudiant, a été interpellé en flagrant délit de jet de pierres. Des renforts de la Compagnie urbaine d'intervention ont été dépêchés sur place, permettant de rétablir le calme. Le propriétaire de la discothèque a annoncé à la police son intention de porter plainte.

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